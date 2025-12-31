2026 KYK burs ve kredi miktarları ne kadar? Öğrencilere ne kadar ödeme yapılacak?

Her yıl olduğu gibi bu sene de zamlanacak KYK burs ve kredi tutarları, milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Üniversite öğrencileri, yeni yılda KYK burs ve kredilerinin ne kadara yükseleceğini merak ederken “KYK 2026 ne kadar olacak? KYK burs ve KYK kredi zammı ne zaman?” soruları sıklıkla araştırılıyor.

2026 KYK bursu ne kadar olacak? 2025'te öğrenciye günde 100 lira verildi

2026 LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KYK BURS TUTARLARI

Lisans öğrencileri için KYK burs tutarları merak edilirken aynı zamanda lisans yüksek lisans doktora bursları da sıklıkla araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

KYK BURSLARI HANGİ AYLARDA ZAMLI YATACAK?

KYK bursları ve kredilerde yapılacak olan artışlar, yeni yılın ilk ayı olan Ocak ayı itibariyle geçerli olacak. Yeni zam tutarlarının 2016 ocak ayı ödeme takvimi içinde hesaplarına yansıtılması değerlendirilirken zamlı burslar, bir sene boyunca hesaplara yatmaya devam edecek. KYK zamlı burslar 2016 yılı için henüz açıklanmadı.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

KYK burs ve kredi almak için sadece, 2025–2026’da ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıranlar, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri, yurt dışında yükseköğrenim gören TC vatandaşları başvurabiliyor.

Burs ve kredi başvurusu yapabilmek için e-Devlet şifresi veya geçerli giriş yöntemlerinden biri gerekiyor. Bilgiler YÖKSİS’ten e-Devlet’e aktarılırken e-Devlet’te görünen program/öğrenim durumunun kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer bilgiler hatalıysa başvurudan önce öğrenci işleri ile iletişime geçip YÖKSİS kaydının düzeltilmesinin talep edilmesi gerekiyor. Hatalı/eksik öğrenim bilgisi ile yapılan başvurular geçersiz sayılır; burs/kredi tahsis edilmez.