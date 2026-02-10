20 yıldır başkanlık yapıyordu: 'Yoğun talep var' diyerek yeniden adaylığı açıkladı

Gaziantep Mobilyacılar Esnaf Odası, yeni dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 12 Şubat Perşembe günü saat 13.00’te Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu’nda gerçekleştirilecek olağan kongrede, odaya kayıtlı 554 üye oy kullanacak.

5 DÖNEMLİK İSTİKRAR VE "ESNAF BASKISI"

Mobilya sektöründe 5 dönemdir rakipsiz olarak başkanlık görevini yürüten Ali Kutlu, bu dönem aslında aday olmayı düşünmediğini ancak sektör temsilcilerinden gelen yoğun ilgi ve baskı üzerine kararını değiştirdiğini belirtti. Kutlu, adaylığının kişisel bir tercihten ziyade, esnafın birlik ve beraberliği koruma yönündeki ortak talebinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Ahmet Kaya'yı oynamıştı: Yıllar sonra 'pişmanım' dedi

"BİZ YOK, SEKTÖR VAR" ANLAYIŞI

Sektörün; döşemecisinden boyacısına, oymacısından imalatçısına kadar bir bütün olduğunu ifade eden Ali Kutlu, şeffaf yönetim vurgusu yaptı. Memo Haber'de yer alan habere göre, 50 yılını bu mesleğe adadığını belirten Kutlu, çıraklıktan gelmenin verdiği tecrübeyle esnafı hiçbir zaman yanıltmadıklarını ve yapılamayacak vaatlerde bulunmadıklarını söyledi. Yaklaşık 25 bin kişilik bir aileyi temsil ettiklerini hatırlatan Kutlu, "Hizmet için bu kutlu göreve yeniden talibim" diyerek sözlerini tamamladı.