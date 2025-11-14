Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'de Adli Tıp Kurumu'na getirilmelerinin ardından yapılacak cenaze töreni için Adli Tıp'tan çıkarıldı.

11 KASIM'DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLMUŞLARDI

Azerbaycan'daki zafer törenlerine katılan askerleri taşıyan askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Gence kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü. Uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.

Günler süren aramalar sonucunda naaşlarına ulaşılan şehitler akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Öte yandan 2012 yılında Suudi Arabistan'dan alınan 57 yıllık düşen uçağın kara kutusu salı çarşamba günü bulunarak Türkiye'ye getirilmişti.

Uçağın neden düştüğüne dair detaylar kara kutuda yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.

20 ŞEHİDİMİZİN NAAŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

20 şehidin isimleri ise şöyle: