“Kandil bugün mü, bugün ne kandili?” soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ederken; üç aylar içerisinde Regaip ve Miraç Kandili’nin geride kalmasının ardından gözler, Şaban ayının 15’inci gecesi olarak idrak edilen Berat Kandili’ne çevrildi.

BERAT KANDİLİ BUGÜN MÜ?

Berat Kandili, 21 Aralık'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. 2 Şubat 2026 Berat Kandili olarak biliniyor.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. "Berat Kandili ile ilgili okunacak dualar neler, Berat Kandilinde ne yapılır?" soruları merak ediliyor. Berat Kandili hadisleri faziletlerle dolu olan Berat Gecesi'nde dolu dolu ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk” vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.

BERAT KANDİLİ ANLAMI

Berat Kandili, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin tecelli ettiği; kullarına af kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna gecelerden biri olarak kabul edilir. İslam inancına göre bu kutlu gece, günahlardan arınmak, manevi yüklerden kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapmak için önemli bir fırsat sunar.

BERAT KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

İslam alimlerinin önemli bir kısmına göre Berat gecesi, kulların bir yıl boyunca karşılaşacakları rızık, ömür, sağlık, hastalık ile hayır ve şerle ilgili hususların Allah’ın ilmi ve takdiriyle belirlendiği, bu hükümlerin melekler tarafından kayıt altına alındığı müstesna bir gecedir.

BERAT KANDİLİNDE NE YAPILIR?

İslam aleminde rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı Berat Kandili, duaların gönülden yükseldiği, tövbe ve istiğfarla arınmanın arandığı müstesna bir gecedir. Bu mübarek vakitte dileyenler, içlerinden geldiği gibi dualarını edebilir, ibadetlerle geceyi ihya edebilir.

* Gündüzünde oruç tutmak

* Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

* Kur'an-ı kerim okumak

* Tevbe istiğfar etmek

* Salavat getirmek

* Allah'ı çokça zikretmek

BERAT KANDİLİ NAMAZI

Berat Kandili'nde kılınacak özel bir farz namazı olmamakla birlikte, bu geceyi ihya etmek isteyenler için 100 rekatlık "Hayır Namazı" veya 12 rekatlık nafile namazlar tavsiye edilir.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Halk arasında yaygın olarak bilinen 100 rekatlık Berat Kandili namazı, iki rekatta bir selam verilerek eda edilir. Her rekatta: 1 Fatiha + 10 İhlas suresi okunur.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Gecesinde namaz, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Her rekatta 1 Fatiha ve 10 İhlas Suresi okunur. Toplamda 50 defa 2'şer rekat kılınarak 100 rekata tamamlanır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA?

Berat Kandili namazı için belirlenmiş kesin bir vakit bulunmamakta; bu mübarek geceyi ibadetle ihya etmek isteyenler, yatsı namazından sonra başlayan manevi zaman dilimi içinde diledikleri saatte namazlarını eda edebilir.

BERAT KANDİLİ DUASI

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Berat Gecesi'nde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Büyük zatlar, Berat gecesinde şöyle de dua ederlerdi:

-Ya Rabbî, Kur’an-ı keriminde, “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i mahfuz Onun katındadır” buyuruyorsun. Eğer benim ismim saidler [cennetlikler] defterinde ise, orada sabit kıl! İsmim şakiler [cehennemlikler] defterinde ise, ismimi oradan silip, saidler defterine yaz! Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma!

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Berat Gecesi'nde yapılması gereken ibadetlerin başında Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfar etmek, gece namazı kılmak, dua etmek, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek ve sadaka vermek gelir.

BERAT KANDİLİ ORUCU

Berat Kandili orucu iftar vakitleri, bu mübarek gecenin faziletlerinden istifade etmek isteyenler için ayrı bir önem taşırken; Berat Kandili orucu, geçmiş yılın muhasebesini yapmak, manevi arınmaya yönelmek ve Allah’ın affına sığınmak isteyen Müslümanlar tarafından büyük bir hassasiyetle eda edilir.

BERAT KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili, Ramazan ayına 15 gün kaldığını müjdelerken; dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre bu mübarek kandil gecelerinin gündüzlerinde imkan dahilinde oruç tutulması tavsiye ediliyor.

BERAT KANDİLİ ORUCU TEK GÜN TUTULUR MU?

Şaban ayının 15. Gününü oruç ile geçirmek Berat kandili orucu için yeterlidir. Ama bu mübarek ayı oruç ile geçirmek, günahlardan arınmak ve dualar etmek elbette önemlidir. Ancak Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri oruçlu geçirilmesi sevaptır. Yani Berat kandilinde kaç gün oruç tutulur diye baktığımızda üç gün karşımıza çıkar.

Hicri ayların 13,14 ve 15. günlerinde tutulan 'Eyyam-ı Biyz' orucu müstehabdır. Bu orucu tutanların büyük mükafata nail olacakları haber verilmiştir. Müminler için büyük bir fırsat ve kazanç vesilesi Şaban-ı Şerif'in 13,14 ve 15. günleri ise bu yıl yani 2026 yılında 1 Şubat Pazar, 2 Şubat Pazartesi ve 3 Şubat Salı günleridir.

01 Şubat 2026 Pazar >> 13 Şaban 1447

02 Şubat 2026 Pazartesi >> 14 Şaban 1447

03 Şubat 2026 Salı >> 15 Şaban 1447

Berat Kandili’ne özgü, belirli bir dua ya da namaz şekli bulunmamakta. Dua, kulun Rabbiyle baş başa kaldığı, samimiyetle O’na yöneldiği en özel andır. Bu sebeple kişinin niyazları, sıkıntıları, beklentileri ve şükürleri tamamen kendisine özgüdür. Müminler bu mübarek vakitte ellerini semaya açar, kalplerinden geldiği gibi Allah ile gönül bağı kurar.

Bununla birlikte İslam alimleri, faziletli gün ve gecelerde okunabilecek bazı dua ve zikirleri tavsiye etmiş; bu müstesna zamanların ibadetle değerlendirilmesinin manevi kazançları artıracağına dikkat çekmiştir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen'den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât'sın.

BERAT KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Niyet, orucun temel şartlarından biridir ve niyet edilmeden tutulan oruç geçerli sayılmaz. Kalpten niyet etmek yeterli olmakla birlikte, niyetin dil ile ifade edilmesi mendup kabul edilir. Ayrıca oruç tutma kastıyla sahura kalkılması da niyet yerine geçer.

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.

BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

"Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sâhibi biri olarak kayda geçir. Sen bana enbiyanın ayetini (onlara imanın kazandıracağı nurları ve güzel alâmetleri) nasib et. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler Aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek)den beni muhâfaza et. Şüphesiz duâları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı kabûl et). Âmin!”

Bu duayı Berat Gecesi 300 kere okuyanın her istediğini Allah-u Te’ala’nın yerine getireceği nakledilmiştir. (Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, Fezâilü'l-eyyâm, Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, rakam:156, verak:97a)

Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen.

Rabbena la tüziğ kulubena ba´de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh inneke entel vehhab.