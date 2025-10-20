'2 bin sayfalık iddianameyi gördüm' diyenlere seslendi: Kimse utanmalarını beklemiyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 578 sayfalık iddianamede 19 kişi 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. 7 belediye başkanı dahil 40'ı tutuklu 200 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla iddianamede yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iktidara yakın medyalarda dosyayı gördüklerini ve iddianamenin 2 bin sayfalık olduğunu söyleyenleri hatırlattı. Günaydın aynı zamanda, itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın kayyum yönetimindeki, AKP ve MHP yönetimindeki belediyelerden de ihaleler aldığını söylediği televizyon yayınını da işaret ederek hiçbirinin iddianamede yer almadığına dikkat çekti. Günaydın, "Bu İddianamenin siyasi amacını ortaya koymak için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Günaydın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aziz İhsan Aktaş İddianamesi 578 sayfa halinde yayımlandı. Böylece “2.000 sayfalık iddianameyi gördüm” diyen müflis pazarcıların açık yalanları -bir kez daha- ortaya çıktı, kimse kendilerinden utanma beklemiyor. 10 ay sonra yayımlanan iddianameye gelince.. Gizli tanıklı, hayali organizasyonlu da olsa İddianameyi inceleyip, kapsamlı değerlendirmemizi yapacağız. Bu noktada şu vurguyu yapmanın tam zamanı: Bir iddianamede olanların yanında olmayanlar da çok önemli.. Savcılar lehe ve aleyhe olan tüm delilleri toplamakla yükümlüdür. O halde soralım; 704 yılla yargılanan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş çıktığı canlı tv yayınında kendi ağzıyla, 99 AKP - 27MHP - 21 kayyım belediyesi ve 132 kamu kuruluşu ile ihale ilişkisi kurduğunu itiraf ederken, Neden İddianamede bir tek AKP’li, MHP’li belediye başkanı, bir tek merkezi hükümet bürokratı yok? Yalnızca bu soru bile bu İddianamenin siyasi amacını ortaya koymak için yeterlidir."