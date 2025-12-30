2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu! Uçuruma yuvarlanmışlar

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen feci kazada cip dere yatağına yuvarladı. Araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Gürcüdüzü Yaylası istikametine 5 kilometre mesafede yaşandı.

KENDİLERİNDEN HABER ALAMAYAN YAKINLARI İHBAR ETTİ

47 yaşındaki Turgay Erdoğan ile 65 yaşındaki Muhsin Aytemiz dün sabah saatlerinde Gürcüdüzü Yaylası'na gitmek üzere yola çıktı.

Erdoğan ve Aytemiz'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AKUT, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

UÇURUMA YUVARLANAN CİP DERE YATAĞINDA BULUNDU

Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda, Gürcüdüzü Yaylası istikametine 5 kilometre mesafe uzaklıkta, cipin uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştüğü tespit edildi.

Ekipler, cipteki 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Uçuruma yuvarlanan cip ise dere yatağının içinden çıkarıldı.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybeden Aytemiz ile Erdoğan'ın, Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.