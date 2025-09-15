1962'de açılan miras davası karara bağlandı

1962'de açılan miras davası karara bağlandı
Yayınlanma:
Diyarbakır’da 1962 yılında açılan miras davası, 63 yıl süren sürecin ardından sonuçlandı. 26 bin 500 metrekarelik tarım arazisi mirasçılar arasında paylaştırıldı.

Diyarbakır Kadastro Mahkemesi’nde 1962 yılında açılan miras davası, 63 yıl sonra sonuçlandı. Çınar ilçesi Hücetti Mahallesi’nde bulunan 26 bin 500 metrekarelik tarım arazisinin 7 bin 11 metrekarelik bölümü yol olarak kamulaştırılırken, kalan 19 bin 489 metrekare Abdulkadir Kikizade’nin 17 mirasçısı arasında paylaştırıldı.

63-yillik-miras-davasi-sonuclandi-19-bi-914017-271519.jpg

Maliye Hazinesi lehine yapılan tespit sonrası Kikizade ailesi, iptal talebiyle 25 Ocak 1962’de dava açtı. Dava süresince çok sayıda hakim, savcı ve bilirkişi değişti, defalarca keşif yapıldı. Nesiller boyunca süren süreç, aile içinde zaman zaman anlaşmazlıklara yol açtı. Dava açıldığında hayatta olan bazı mirasçılar yaşamını yitirirken, bazı torun ve torun çocukları davaya taraf oldu. Süreç boyunca aile dışından iki kişi de arazi üzerinde hak talep etti.

63-yillik-miras-davasi-sonuclandi-19-bi-914018-271519.jpg

27 Haziran 2025’te görülen duruşmada mahkeme, 7 bin 11 metrekarelik bölümün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını belirterek paftada bu şekilde gösterilmesine karar verdi. Kalan 19 bin 489 metrekare arazi ise 17 mirasçı arasında paylaştırıldı. 64 paya bölünen arazinin 16 payı eşi Sabiha Kikizade’ye, 3’er pay ise 16 çocuk ve torununa verildi. Arazide hak iddia eden iki kişi ise hak sahibi olmadıkları gerekçesiyle dava dışı bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

