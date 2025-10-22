19 Mart protestolarında polisten kaçarken görüntülenmişti: Bu kez Digor'da görüntülendi

Digor ilçesinde düzenlenen kurtuluş törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın öncülüğünde başlayan yürüyüşte, atlı birlik, öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Millet Caddesi üzerinden Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Kortejde en çok ilgiyi ise Pokemon çizgi filminden tanınan ve özellikle 19 Mart operasyonlarıyla başlayan protestolarda polisten kaçtığı görüntülerle dünya gündemine oturan Pikachu karakteri gördü. Özellikle çocukların yoğun ilgisini toplayan Pikachu, kortejin neşeli yüzü oldu.

Etkinlikler, çocukların eğlencesine yönelik çeşitli aktivitelerle devam etti. Atatürk Ortaokulu bahçesinde kurulan şişme oyun parkı, çocukların gözde eğlence alanı haline geldi. Ayrıca, palyaçolar çocukların yüzlerini boyarken, mehter konseri ve şiir dinletileri de büyük ilgi gördü. Yedi bölgenin halk oyunları gösterisi ise katılımcılardan büyük alkış aldı. Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş köpeği 'Burç' da eğitmeniyle birlikte gösteri sundu.

"BURADA BÜYÜK MÜCADELE VERİLDİ"

Digor Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, Digor’un 40 yıl süren işgalden sonra özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Bugün Digor'umuzun kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü. 105 yıl önce bugün büyük bir badire, büyük bir mücadele verildi. Şunu unutmayın, unutulan zulüm tekrarlanır. Aliya İzzetbegoviç sözüdür ‘Unutulan zulüm tekrarlanır.’ Bu sebeple 105 yıl önce bugün aldığımız hürriyeti, aldığımız bağımsızlığı öyle coşku ile kutlayacağız ki bütün bir dünyaya tekrardan şunu haykıracağız; bu bağımsızlık düşmeyecektir. Ülkemizin birçok yerinde oraların kurtuluşu kutlanır. İzmir'de, Bursa'da, Aydın'da, şurada, burada, fakat bu bölgeler 1 gün, 5 gün, 10 ay gibi süreler sadece işgal altında kalmıştır. Ama maalesef Digor'umuz tam 40 yıl işgal ve esaret altında kalmıştır ve bu esaretten hürriyete kavuşmak hiç de kolay olmamıştır. Ben geldiğimden beri ailelerimizi, büyüklerimizi ziyaret ediyorum ve onlara sorduğum soru şu, 'Dedelerinizden, babalarınızdan, büyük babalarınızdan neler öğrendiniz, onlar bu zulmü size anlatıyor mu' dediğimde dediler ki; 'Toprak kaybetmenin acısını anlatmak hiçbir şeye benzemez.' Buradan ayrıldılar. Ülkemizin çeşitli vilayetlerine gittiler. Ama vatan sevdası her zaman gönüllerinin bir yerindeydi ve 1-5-10-40 yıl da olsa geri döndüler ve burayı tekrardan aldılar” dedi.