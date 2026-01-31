16 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tuttu!

İstanbul Sultangazi'de trafikte başlayan bir tartışma, planlı bir saldırıya dönüştü. 16 yaşındaki A.Y.Ş., trafikte tartıştığı Metin B.'yi (22) evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Olayda hedefteki gençle birlikte yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

Olay, 29 Ocak akşamı yaşanan bir yol verme tartışması sebebiyle başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle dağılan taraflardan A.Y.Ş., iddiaya göre Metin B.'nin babasını arayarak tehditler savurdu. Ertesi gün saat 14.00 sıralarında ise başka bir şüpheli olan N.G. (16), Metin B.'yi konuşmak bahanesiyle evinin önüne çağırdı.

PUSUDA BEKLEYİP ATEŞ AÇTI

Metin B. binadan çıktığı sırada pusuda bekleyen A.Y.Ş., silahını ateşleyerek motosikletle olay yerinden kaçtı. Gerçekleşen saldırıda Metin B. vücuduna isabet eden 3 kurşunla, yoldan geçen K.Ş. isimli kadın ise bacağını sıyıran bir kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da site güvenliğini vuran çocuk yakalandıİstanbul'da site güvenliğini vuran çocuk yakalandı

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede tarafların suç geçmişi dikkat çekti. Saldırıya uğrayan Metin B.'nin "nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu", "yağma", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 17 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli A.Y.Ş.'nin ise "kasten yaralama" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

BİR GÖZALTI, BİR FİRAR

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Metin B.'yi dışarı çağıran N.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Silahı ateşleyen 16 yaşındaki A.Y.Ş.'nin yakalanması için başlatılan geniş çaplı çalışmalar ise devam ediyor. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

