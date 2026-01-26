15 yıldır bitmedi maliyeti 23 katına çıktı: Ulaşım değil servet transferi projesi

Yayınlanma:
Ankara-İzmir hızlı tren projesi 15 yıldır tamamlanamadı. Projenin maliyeti 23 kat artarak 101.5 milyar liraya ulaştı ve bitiş tarihi 2028'e ertelendi. CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu duruma ilişkin "Ulaşım değil servet transferi projesi" eleştirisini yaptı.

Ankara-İzmir yüksek hızlı tren (YHT) hattının inşası, planlanan sürenin çok ötesine uzandı. 2011'de ihalesi yapılan proje, 15 yıl sonra hâlâ tamamlanabilmiş değil.

PROJENİN YARISI 15 YILDA TAMAMLANABİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir soru önergesine verdiği yanıtta, projedeki ilerleme oranının yüzde 53 olduğunu açıkladı. Böylece geçen sürede projenin ancak yarısı bitirilebildi. Bakan, projenin 2028'de tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

MALİYET 23 KAT ARTTI

Projenin maliyeti yaşanan gecikmelerle katlanarak arttı. 2013 yılında 4.3 milyar TL'ye tamamlanması planlanan projenin toplam maliyetinin 2026 sonunda 101 milyar 487 milyon TL'ye ulaşacağı bildirildi. Bu, başlangıçtaki bütçenin 23 kat üzerinde bir maliyet anlamına geliyor.

235 Milyon Harcanan Ankara YHT Garı'nın Yağmurda Çatısı Aktı!235 Milyon Harcanan Ankara YHT Garı'nın Yağmurda Çatısı Aktı!

CHP'Lİ VEKİLDEN AĞIR ELEŞTİRİLER

Sözcü'deki haberde yer alan ifadelere göre CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, projedeki gecikmeleri sert şekilde eleştirdi. Yanıkömeroğlu, "Proje, plansızlığın, kronikleşmiş gecikmelerin ve rasyonel hiçbir veriyle açıklanamayan devasa bir kamu zararının merkezine oturmuştur" dedi. Açılış tarihinin 2028'e ötelenmesini ise "Halkın zekasını ve sabrını hafife almaktan başka bir şey değildir" ifadeleriyle yorumladı.

Ankara YHT Garı'nda devasa kamu zararı: Kolin, Cengiz ve Limak'a milyonlarca dolar ödemeAnkara YHT Garı'nda devasa kamu zararı: Kolin, Cengiz ve Limak'a milyonlarca dolar ödeme

'SERVET TRANSFERİ' SUÇLAMASI

Yanıkömeroğlu, projeyle ilgili bir başka iddiayı daha gündeme getirdi. Projenin ilk etapta 1,3 milyar euroya ihale edildiğini, daha sonra pazarlık usulüyle bu bedelin 2,1 milyar euroya çıkarıldığını belirten Yanıkömeroğlu, "Bu 800 milyon euroluk farkın, yani halkın cebinden çıkan bu devasa meblağın hesabını soracağız. Bu proje, bir ulaşım projesi değil adeta bir 'servet transferi' projesidir" şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

