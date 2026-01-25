15. Uğur Mumcu Yol Koşusu yapıldı: Ödüller sahiplerini buldu

Kartal Belediyesi tarafından, Türk basının önemli isimlerinden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen koşuya yoğun katılım oldu. Etkinlikte yaklaşık 1500 sporcu, Kartal Sahil Meydanı’ndan başlayarak 10 kilometrelik parkuru tamamladı. Koşu, aynı noktada sona ererken, sporcular hem dayanıklılıklarını test etme hem de Mumcu’nun anısını yaşatma fırsatı buldu.

KOŞUDA TUĞBA YENİGÜN VE ADEL MECHAEL ZİRVEDE

Kadınlar kategorisinde milli sporcu Tuğba Yenigün, 34 dakika 15 saniyelik derecesiyle birinci olurken, büyük bir mücadele sergileyen diğer sporcular da kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Damla Çelik ikinci, Özlem Kaya Alıcı üçüncü, Özge Çolak dördüncü, Ceydanur Yılmaz ise beşinci oldu.

Erkekler kategorisinde ise Adel Mechael, 29 dakika 11 saniyelik süresiyle koşuyu zirvede tamamladı. Halil Yaşın ikinci, Recep Berk Şenyurt üçüncü, Selim Seven dördüncü, Aytekin Sanin de yarışı beşinci sırada bitirdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Koşunun ardından ödül töreni düzenlendi. Genel klasmanda dereceye giren ilk 5 sporcuya kupa ve para ödülü takdim edildi. Yaş gruplarında da en iyi süreyi elde eden isimlere kupa ile şilt verildi.

"UĞUR MUMCU VE UĞUR MUMCULAR UNUTULMAZ"

Yarış öncesinde sporculara başarı dileklerini ileten Kartal Belediye Başkanı Yüksel, şu ifadeleri kullandı: