15. Uğur Mumcu Yol Koşusu yapıldı: Ödüller sahiplerini buldu

Kartal’da Uğur Mumcu anısına düzenlenen 10 kilometrelik koşuya 1500 sporcu katıldı. Tuğba Yenigün ve Adel Mechael kategorilerinde birinci oldu, ödüller sahiplerini buldu.

Kartal Belediyesi tarafından, Türk basının önemli isimlerinden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen koşuya yoğun katılım oldu. Etkinlikte yaklaşık 1500 sporcu, Kartal Sahil Meydanı’ndan başlayarak 10 kilometrelik parkuru tamamladı. Koşu, aynı noktada sona ererken, sporcular hem dayanıklılıklarını test etme hem de Mumcu’nun anısını yaşatma fırsatı buldu.

KOŞUDA TUĞBA YENİGÜN VE ADEL MECHAEL ZİRVEDE

Kadınlar kategorisinde milli sporcu Tuğba Yenigün, 34 dakika 15 saniyelik derecesiyle birinci olurken, büyük bir mücadele sergileyen diğer sporcular da kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Damla Çelik ikinci, Özlem Kaya Alıcı üçüncü, Özge Çolak dördüncü, Ceydanur Yılmaz ise beşinci oldu.

Erkekler kategorisinde ise Adel Mechael, 29 dakika 11 saniyelik süresiyle koşuyu zirvede tamamladı. Halil Yaşın ikinci, Recep Berk Şenyurt üçüncü, Selim Seven dördüncü, Aytekin Sanin de yarışı beşinci sırada bitirdi.

8b0b0135-016f-4d0c-8d19-3913a681631c-w.jpeg

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Koşunun ardından ödül töreni düzenlendi. Genel klasmanda dereceye giren ilk 5 sporcuya kupa ve para ödülü takdim edildi. Yaş gruplarında da en iyi süreyi elde eden isimlere kupa ile şilt verildi.

Uğur Mumcu katledilişinin 33. yılında anıldı! 'Çekilmeyen tuğlalardan karşımızda bir duvar örülü'Uğur Mumcu katledilişinin 33. yılında anıldı! 'Çekilmeyen tuğlalardan karşımızda bir duvar örülü'

ugur-mumcu.jpg

"UĞUR MUMCU VE UĞUR MUMCULAR UNUTULMAZ"

Yarış öncesinde sporculara başarı dileklerini ileten Kartal Belediye Başkanı Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz bir yandan üzüntülü, bir yandan buruk bir duyguyla bunu takip ederken bir yandan da bu organizasyonun hepimizin takip ettiği bir organizasyona dönüştüğü için mutluyuz. O bilge ve keskin bir kalemdi. O susturulamadı. Bu vahşeti, bu acıyı, bu gözyaşını hiçbir zaman unutmayacağız. Uğur Mumcu ve Uğur Mumcular unutulmaz. İnşallah onların aydınlık yüzü, onların araştırmacı ve onların aydınlatan bilgileriyle ülkemiz her zaman aydınlık yolda koşmaya devam edecek. Daha güzel günler için hepimize güç kuvvet diliyorum. Bu güzel etkinlikte, bu güzel koşuda bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İyi ki geldiniz, yaşasın Uğur Mumcular diyorum.

Kaynak:AA,ANKA

