14 yaşındaki Türk satranç dahisi dünya şampiyonuna yenilgiyi tattırdı

Monako Satranç Federasyonu organizasyonuyla Monte Carlo kentinde gerçekleştirilen ve satranç dünyasının yakından izlediği "Nesillerin Çatışması" serisi, Türk satrancının yükselen yıldızı Yağız Kaan Erdoğmuş'un zaferine sahne oldu.

Genç Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, müsabakada, satranç camiasının önemli isimlerinden biri olan ve 2021 Dünya Yıldırım Şampiyonluğu unvanına sahip Fransız GM Maxime Vachier-Lagrave'yi yenerek dikkatleri üzerine çekti.

DÜNYANIN EN İYİ 60 OYUNUCUSU ARASINDA

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), bu önemli galibiyetin ardından bir açıklama yaparak genç sporcuyu tebrik etti. TSF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genç yaşına rağmen soğukkanlılığı, oyun gücü ve kararlılığıyla ülkemizi en üst düzeyde temsil eden Büyükustamız Yağız Kaan Erdoğmuş ile bir kez daha gurur duyduğumuzu bildirerek sporcumuzu tebrik ediyoruz."

FIDE verilerine göre, Yağız Kaan Erdoğmuş aynı zamanda dünyanın en iyi 60 oyuncusu arasında yer aldı.