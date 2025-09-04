13 yaşındaki kızını öldürmüş intihar sanılsın diye de bileklerini kesmişti! O babanın cezası belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğup bileklerini keserek katleden, daha sonra ise intihara kalkışan Amir Yazıcı (44), çıktığı ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 10 Şubat 2025 günü, Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana gelen korkunç olayda, daha önce eşinden boşanan ve bir fabrikada çalışan Amir Yazıcı sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, 'Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah' notunu paylaştı. Paylaşımı gören fakat Yazıcı'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde bileklerinde kesik bulunan Amir Yazıcı'yı yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı'yı ise ölü olarak buldu.

KIZINI BOĞDU, İNTİHAR GİBİ GÖSTERMEK İÇİN BİLEKLERİNİ KESTİ!

Amir Yazıcı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemede Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Su Dilem'in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesiklere rastlandı. Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken çelişkili ifadeler verdiği belirlenen şahıs, bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar gibi göstermek için onun ve kendisinin bileklerini kestiğini ifade etti.

Tutuklanan Amir Yazıcı, hakkında Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılırken davanın ilk duruşmasına sanık Amir Yazıcı, avukatları ile eski eşi G.U. ile yakınları katıldı. Anne G.U., ifadesinde olay günü eski eşinin kızına, "O evinizi yakacağım, annenle seni öldüreceğim" dediğini öğrendiğini bunun üzerine eve gitmeyen kızını sormak için eski eşini aradığını aktardı. Anne, "Kızımı sorduğumda. 'Kızım benimle birlikte gezmeye çıkacağız, kahvaltı yapacağız' dedi. Bunun üzerine kızımın sesimi duymak istediğimi söylediğimde, lavaboda olduğunu söyledi. Daha sonra yaklaşık 10 kez aradığımda ulaşamadım. Daha sonara Amir, kızımın eski telefonundan bana, 'Ben sana ne dedim bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi? Al yaşa bakalım katilsin' yazılı mesaj gönderdi. Ardından da kızımın ağzından, 'Anne beni öldürdün senin yüzünden öldüm" şeklinde mesaj attı. Amir Yazıcı'dan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"ESKİ EŞİME MESAJLARI ACI ÇEKMESİ İÇİN ATTIM"

Sanık Amir Yazıcı, kızı ile annesinin sevgilisi nedeniyle tartışma yaşandığını iddia ederek "Bu durumu sorduğumda, 'Ben annemle ilgili özel özel şeyleri seninle paylaşmam. Sen bana karışamazsın, annemin görüştüğü kişilerle ilgili sana bilgi vermem' dedi. Bunun üzerine sinirlendim, boğazına sarılıp boğuşmaya başladık. Su tırnaklarıyla yüzümü çizdi. Daha sonra koltuğun üzerine düştük, üzerine oturup boynunu sıkmaya devam ettim. Su hareketsiz kalınca, kalkıp birkaç sigara içtim. Daha sonra bileklerini jiletle kestim. Daha sonra kendi bileklerim ve boynumu kestim. Eski eşime mesajları acı çekmesi için attım" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI!

Yazıcı, kızını plan yaparak öldürmek amacı olmadığını ileri sürerek "Planım mesajları konuşup alışverişe gidip eve döndüklerinde onun yanında intihar etmekti. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm, çok pişmanım" sözlerini sarf etti. Mahkeme, Yazıcı'yı 'Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak:DHA

