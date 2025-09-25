12 yaşındaki Meryem'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı

13 Ocak'ta Bağcılar'da annesinin çalışmak için işe gittiği sırada kardeşi Ahmet S. ile evde bulunan Meryem Samou, binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriyya Ali'nin taşlı saldırıya uğradı. Ahmet S. yaralanırken Meryem Sanoyu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriyya Ali, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Hazırlanan Adli Tıp raporunda ise, Meryem’in ölüm nedenine ilişkin 3 adet kesici delici alet yarası ve 17 adet kesik vasıfta yara tespit edildiği ve yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları olarak tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Zekeriyya Ali için, Meryem Samou'ya karşı işlediği, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kardeşi Ahmet S.'ye karşı, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsi istendi.

Cinayet sanığının 'deli rolü' adli tıp raporuyla son buldu

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Zekeriyya Ali, mahkemede hazır olarak bulunduruldu. Duruşmaya sanık ve taraflar katıldı. Duruşmada maktulün ailesini 'Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği' avukatları savundu.

"MERYEM'İ BEN ÖLDÜRMEDİM"

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada savunma yapan sanık Zekeriyya Ali; “Ben hayatımda karakol yüzü görmedim. Polis arabasına alındığım andan itibaren polisler bana silah çekti ve beni tehdit etti. Olaydan bir gün önce yani Pazar akşamı onların evlerindeydik. Anne Samou bana yarın İl Göç İdaresi’ne gideceğini kimlik yenileyeceğini söyledi. Ben de ‘Gitme boşuna yasa değişiyor sürekli’ dedim. Ayrıca ben maddi durumlarının kötü olduğunu biliyordum. Oturduk çay kahve içtik sonra eşimle kendi evimize geçtik. Ertesi gün yani olay günü, ben işe gidecektim yağmuru yağıyor ve hava soğuktu ayrıca göğsüm arıyordu. Eşim de ‘Gitme işe’ dedi. Ben de işe gitmedim. Pazartesi günü sabah saatlerinde patronumu aradım ben gitmezsem işler aksardı o yüzden öğlene kadar izinli olsam öğleden sonra gelsem olur mu diye sordum. O da izin verdi ve işe gitmedim uyudum. 12 gibi uyandım kızım işten gelmişti yemek yedik patron da beni aramadı o aramayınca ben de bana ihtiyaç yok diye gitmedim. Bulunduğumuz bölgede Suriyeli bakkallar oldu o bakkallar eğer ülkelerine ziyarete gidecekse ellerindeki ürünleri ucuza satıyordu ben de birkaç bakkala uğradım fiyat sordum. Bu bakkallardan birisi de maktulün evine yakındı. Alacak bir ürün bulamadım o sırada oğlum aradı eve geçiyorum dedi ben de eve yöneldim. Meryem’i ben öldürmedim Meryem’in kardeşi A. M.’yu ben yaralamadım" dedi.

KARAKOLDA VERDİĞİ İFADEYİ DEĞİŞTİRDİ

Sanığın karakolda verdiği ifade ile duruşmada verdiği ifadenin tamamen çelişmesi üzerine Mahkeme Başkanı, sanığın karakolda verdiği ifadeyi okuyarak, "Buradaki ifaden alınırken hem avukatın hem de yanında bir tercüman vardı ve sen her şeyi itiraf etmişsin. Duruşmada bize evden çıkma sebebini bakkala gitmek için olduğunu söyledin ama kollukta 'işe gideceğim' diye evden çıktığını beyan etmişsin evden çıkma sebebin neydi?" diye sordu.

Sanık bu soruya, “Karakolda tercüman yoktu sonra geldi. Beni ikinci bir karakola götürdüler orada tercüman vardı. Tercüman tarafından yönlendirildim zabıt polisi ne istediyse onu yazdı. Orada anlattıklarım doğru değil burada anlattıklarım doğrudur" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Sulh Ceza Mahkemesi’nde de 'karakolda verdiğim ifadeyi tekrar ederim' demişsin. Ayrıca o sırada da avukatın tercümanın vardı. Buna bir diyeceğin var mı?" diye sordu. Bunun üzerine sanık, "Hayır ben Sulh Ceza’da verdiğim ifadeyi de kabul etmiyorum bana ‘Bu kağıdı imzala’ dediler imzaladım sadece" dedi.

"KIZIMI ÖLDÜREN BUDUR’ DİYE BAĞIRDIM"

Anne Guli Samou beyanında, "Pazar günü sanık ve eşi bana geldi oturduk çay kahve içiyorduk sanık ve eşi bana ‘Yurt dışında yaşayan kocan sana ne kadar para gönderecek’ diye sordu ben de ‘800 Euro gönderdi’ dedim. Sonra evimden çıktılar. Olay günü, ben ve büyük oğlum İl Göç İdaresi’ne gittik. Eve geldiğimde kapı kapalıydı anahtarla ben açtım. Eve girdiğimde küçük çocuğumu salonda sobanın yanında kanlar içinde sırt üstü yatarken buldum. Onu kaldırmaya çalıştım o sırada kızım geldi aklıma küçük odada Meryem’i gördüm kanlar içindeydi. Onu salona götürdüm taş ve bıçak salonda duruyordu. İkisinde de kan vardı. Sonra 112 ekipleri ve sanık evimize geldi. Ben sanığı görür görmez kızımı onun öldürdüğünü anladım ve ‘Benim kızımı öldüren budur’ diye bağırdım çünkü ağzında sigara vardı eli ayağı titriyordu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, çocukların da dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.