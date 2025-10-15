11 yaşındaki çocuğun gözü önünde vahşet: Babasını tüfek dipçiğiyle dövdüler

Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesine bağlı kırsal Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. ile aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan A.D. ve B.D. arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, baba-oğul olduğu öğrenilen A.D. ve B.D., V.K.'yi sopa ve bir av tüfeğinin dipçiği ile darbederek yaraladı.

11 YAŞINDAKİ KIZI O ANLARI KAYDETTİ

Saldırı, V.K.'nin 11 yaşındaki kızının gözü önünde gerçekleşti. Küçük kız, babasının darbedildiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Bu görüntüler, soruşturmanın önemli delillerinden biri haline geldi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan olayın ardından V.K. şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli A.D. ve B.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.