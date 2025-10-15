11 yaşındaki çocuğun gözü önünde vahşet: Babasını tüfek dipçiğiyle dövdüler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada V.K. isimli şahıs, baba-oğul tarafından sopa ve av tüfeği dipçiğiyle darbedildi. Saldırı anları, V.K.'nin 11 yaşındaki kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesine bağlı kırsal Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. ile aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan A.D. ve B.D. arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, baba-oğul olduğu öğrenilen A.D. ve B.D., V.K.'yi sopa ve bir av tüfeğinin dipçiği ile darbederek yaraladı.

11 YAŞINDAKİ KIZI O ANLARI KAYDETTİ

Saldırı, V.K.'nin 11 yaşındaki kızının gözü önünde gerçekleşti. Küçük kız, babasının darbedildiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Bu görüntüler, soruşturmanın önemli delillerinden biri haline geldi.

kahramanmaras.jpg

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan olayın ardından V.K. şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli A.D. ve B.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

