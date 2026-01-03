11 milyar liralık lüks araç vurgunu! Çekilen otomobillere bakan bir daha baktı

Müşteri ve yatırımcıları dolandırıp yurt dışına kaçan galericinin 11 milyar liralık lüks araç vurgunu ortaya çıktı. Galeride kime ait olduğu belirlenen araçlar sahiplerine teslim edilirken belirsiz durumda kalıp otoparka çekilen spor otomobillere bakan bir daha baktı.

İstanbul Kadıköy’de bir galerici müşteri ve yatırımcıları dolandırarak yurt dışına kaçtı. Lüks araçlarla dolu olan oto galerisine operasyon düzenlendi.

Galerideki araçlar tek tek incelenirken araçların bazıları sahiplerine teslim edildi bazıları ise kime ait olduğu belirlenemeyince yediemin otoparkına götürüldü.

11 MİLYAR LİRALIK LÜKS ARAÇ VURGUNU!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen kişinin sahibi olduğu Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenledi.

Ekipler, uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde inceleme yaptı. Oto galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

OTOPARKA ÇEKİLEN SPOR OTOMOBİLLERE BAKAN BİR DAHA BAKTI

Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü.

İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, açılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

