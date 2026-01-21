10 ton kokain soruşturması: 12 şüpheli adliyede

10 ton kokain soruşturması: 12 şüpheli adliyede
Yayınlanma:
İspanya açıklarında uluslararası sularda durdurulan bir gemide ele geçirilen 10 ton kokainle bağlantılı olarak Türkiye’de yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarında "United S" isimli gemiye düzenlenen operasyonun Türkiye ayağını oluşturuyor. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki sorgu işlemleri devam ediyor.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

İlk etapta İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da ise birer adres olmak üzere toplam 19 noktaya yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte 5 şüphelinin daha dosyaya eklenmesiyle toplam gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan bu 12 kişi, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Çetin Gören’in Kolombiya hikayesi İspanya’da gerçek mi oldu?Çetin Gören’in Kolombiya hikayesi İspanya’da gerçek mi oldu?

ATLANTİK'TEKİ "UNİTED S" OPERASYONUNUN DETAYLARI

Soruşturmanın fitilini ateşleyen olay, "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" yönündeki haberlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen harekete geçmesiyle başladı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 7 Ocak tarihinde İspanya güvenlik birimleri tarafından Kanarya Adaları açıklarında seyreden "UNITED S" isimli gemiye operasyon düzenlendiği belirlendi. Gemide yapılan aramalarda 10 ton kokain ele geçirilirken, aralarında 4 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 13 kişilik mürettebat İspanya makamlarınca yakalandı. Gemideki Türk mürettebattan Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş’in İspanya’da tutuklu oldukları tespit edildi.

FİRARİLER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab yer alıyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise oldukça ağır: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama".

Öte yandan, dosya kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen firari 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ve bu kişiler için kırmızı bülten çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mal Varlıkları ve Kripto Hesaplarına El Konuldu

Soruşturmanın mali boyutunda da önemli adımlar atıldı. Savcılık, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şüphelilerin ekonomik varlıklarına yönelik tedbir kararları aldı.

Bu çerçevede şüpheliler Çetin Gören ve Ahmad Almassri ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. El koyma kararı; şirket ortaklık paylarını, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduatları, yatırım hesaplarını ve kripto para borsalarındaki varlıkları da kapsıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen verilen bu el koyma kararı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince de onaylandı.
Yetkililer, soruşturmanın gizlilik ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Türkiye
‘Ters baktınız’ deyip 2 kişinin boynuna bıçak dayadı: Tutuklandı
‘Ters baktınız’ deyip 2 kişinin boynuna bıçak dayadı: Tutuklandı
Yasa dışı bahis ağı çökertildi! İngiltere'ye aktarıp aktarıp aklamışlar
Yasa dışı bahis ağı çökertildi! İngiltere'ye aktarıp aktarıp aklamışlar
Mahkeme parfüm fabrikasındaki patlamada kapsamlı inceleme istedi
Mahkeme parfüm fabrikasındaki patlamada kapsamlı inceleme istedi