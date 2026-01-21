10 ton kokain soruşturması: 12 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarında "United S" isimli gemiye düzenlenen operasyonun Türkiye ayağını oluşturuyor. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki sorgu işlemleri devam ediyor.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

İlk etapta İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da ise birer adres olmak üzere toplam 19 noktaya yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte 5 şüphelinin daha dosyaya eklenmesiyle toplam gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan bu 12 kişi, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

ATLANTİK'TEKİ "UNİTED S" OPERASYONUNUN DETAYLARI

Soruşturmanın fitilini ateşleyen olay, "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" yönündeki haberlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen harekete geçmesiyle başladı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 7 Ocak tarihinde İspanya güvenlik birimleri tarafından Kanarya Adaları açıklarında seyreden "UNITED S" isimli gemiye operasyon düzenlendiği belirlendi. Gemide yapılan aramalarda 10 ton kokain ele geçirilirken, aralarında 4 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 13 kişilik mürettebat İspanya makamlarınca yakalandı. Gemideki Türk mürettebattan Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş’in İspanya’da tutuklu oldukları tespit edildi.

FİRARİLER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab yer alıyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise oldukça ağır: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama".

Öte yandan, dosya kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen firari 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ve bu kişiler için kırmızı bülten çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mal Varlıkları ve Kripto Hesaplarına El Konuldu

Soruşturmanın mali boyutunda da önemli adımlar atıldı. Savcılık, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şüphelilerin ekonomik varlıklarına yönelik tedbir kararları aldı.

Bu çerçevede şüpheliler Çetin Gören ve Ahmad Almassri ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. El koyma kararı; şirket ortaklık paylarını, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduatları, yatırım hesaplarını ve kripto para borsalarındaki varlıkları da kapsıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen verilen bu el koyma kararı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince de onaylandı.

Yetkililer, soruşturmanın gizlilik ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.