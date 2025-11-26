1 ay önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni bulundu

Erzincan'da yaklaşık bir ay önce kaybolan 37 yaşındaki Erdoğan Koşan'ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı arama çalışmaları sonucunda kırsal bölgede bulundu.

Koşan, il merkezine bağlı Mollaköy Beldesi Tepecik Mahallesi'ndeki ailesine 45 gün önce yurt dışına çıkacağını söyleyerek evden ayrılmış ve telefonuna bir daha ulaşılamamıştı. Durumundan endişelenen yakınları, bir ay önce jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Mercan Deresi kırsalında arama başlattı. Çalışma sırasında, Koşan’a ait olduğu tespit edilen bazı eşyalar bulundu. Bunun üzerine ekipler, bölgedeki aramaları yoğunlaştırdı.

Komando timleri ve arama kurtarma köpeklerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda, Erdoğan Koşan'ın cansız bedeni bir su kanalı yakınlarında bulundu. Cenaze, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.