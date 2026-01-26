Yarın zam geliyor: Depoları doldurun!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatları bir kez daha güncelleniyor.

Daha dün pompaya yansıyan zammın ardından yeni bir zam haberi geldi.

TABELA YİNE DEĞİŞİYOR

Motorinin ardından benzine 27 Ocak Salı günü 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

Son olarak 23 Ocak 2026 sabahı motorine zam gelmişti. Akaryakıt istasyonlarına giden sürücüler, 1 lira 43 kuruşluk zamla karşılaşmıştı.

SON 10 GÜNDE MOTORİNE 4 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM GELDİ

Kur oynaklığının direkt etkilediği Türkiye'deki akaryakıt fiyatları sürücüleri her geçen gün zorluyor. Motorine gelen zam aslında rekor seviyeye çıktı ancak parça parça gelen zam doğrudan hissedilmedi.

Akaryakıtta özellikle benzin ve motorinde zamlar art arda gelirken son 10 günde gelen zamlar tabloyu net olarak ortaya koydu.

Motorine 15 Ocak'tan bugüne gelen zamlar 5 liraya yaklaştı:

15 Ocak: 1,08 TL

17 Ocak: 1,60 TL

21 Ocak: 1,00 TL

23 Ocak: 1,43 TL

Bu tabloya bakıldığında damlaya damlaya adeta rekor bir zam ortaya çıktı.

Motorine zam geldi

Şehir Motorin Litre Fiyatı (TL) 50 Litre Depo Maliyeti (TL) İstanbul 57,30 TL 2.865 TL Ankara 58,38 TL 2.919 TL İzmir 58,63 TL 2.931 TL

26 Ocak 2026 Pazartesi günü akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.01 TL

Motorin litre fiyatı: 57.30 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 57.29 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.91 TL

Motorin litre fiyatı: 58.38 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.20 TL

Motorin litre fiyatı: 58.63 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

BİR DEPONUN MALİYETİ NE KADAR?

Yapılan hesaplamalara göre, 50 litrelik ortalama bir otomobil deposunun dolum maliyeti sadece İstanbul’da 2 bin 865 liraya ulaşacak.

ZAMLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken karmaşık bir vergi ve maliyet mekanizması işletiliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasındaki (CIF Akdeniz) ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru üzerinden belirleniyor.

Vergi ve Paylar: Bu fiyata ÖTV, EPDK payı ve nihai olarak KDV ekleniyor.

Dünyada petrol fiyatları düşse bile, içeride dolar kuru (43,30 TL seviyeleri) ve vergi kalemleri yukarı yönlü olduğu sürece pompada indirim değil zam görülüyor.