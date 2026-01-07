Ve oldu! Elektrikli Volkswagen ID.3, benzinli Golf'ten daha ucuz hale geldi!

Volkswagen elektrikli otomobillerin fiyatını sübvanse ederken, benzinli Golf'ün fiyatı son yıllarda birkaç kez artırıldı.

Bugüne kadar elektrikli arabalar daha pahalıydı

ancak batarya ve diğer parçaların fiyatları düştü ve üreticiler elektrikli arabaları sübvanse ederek küçük bir karla veya hatta zararla satıyorlar. Zararlı gaz emisyonları nedeniyle AB'nin büyük cezalarından kaçınmak için belirli sayıda elektrikli araba satmak zorunda kalıyorlar.

Elektrikli otomobil tercih edenler ayrıca daha iyi performans ve daha düşük işletme maliyetleri elde ediyor. Elektrikli ID.3 Pure 170 beygir gücüne sahipken, VW Golf alıcıları 150 beygir gücü ve altı vitesli manuel şanzımanla yetinmek zorunda kalıyor. En ucuz ID.3 modelinin menzili 388 kilometre.