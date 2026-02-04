Vatandaşlık maaşı geliyor: Pilot illerde bu yıl uygulanacak

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) ayrıntıları belli oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu sistem, sosyal yardım alanında bir "yapısal reform" olarak tanımlanıyor.

GETAD (GELİR TAMAMLAYICI AİLE DESTEK SİSTEMİ) NEDİR?

Sistem, sadece nakit yardımı değil, hanenin temel ihtiyaçlarını merkeze alan bir "tamamlama" modeli üzerine kurgulanıyor:

Eşik Gelir Modeli:

Devlet, bir ailenin geçinebilmesi için gereken asgari bir "eşik gelir" belirleyecek. Hanenin mevcut geliri bu eşiğin altındaysa, aradaki fark devlet tarafından kapatılacak.

Bölge Bazlı İhtiyaç Analizi

Yardımlar her ilde standart olmayacak. Örneğin, kışın sert geçtiği illerde "ısınma yardımı", kiraların yüksek olduğu metropollerde ise "kira yardımı" ön plana çıkacak.

SİSTEM NELERİ KAPSAYACAK?

Yardımlar üç ana başlık altında toplanacak:

Kira Yardımı

Bölge bazlı incelemelerle kira yükü fazla olan ailelere barınma desteği sağlanacak.

Gıda Yardımı

Temel beslenme ihtiyaçları için düzenli destek verilecek.

Isınma Yardımı

İklim koşulları dikkate alınarak, kömür veya doğal gaz gibi ısınma giderleri karşılanacak.

UYGULAMA TAKVİMİ VE ŞARTLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre süreç şöyle işleyecek:

2026'da belirli illerde ve seçilmiş mahallelerde pilot uygulama başlayacak. 2027'de sistem Türkiye genelindeki tüm ihtiyaç sahibi hanelere açılacak.

Destekler, bireyleri çalışmaktan soğutmayacak (istihdam piyasasından caydırmayacak) şekilde tasarlanacak.