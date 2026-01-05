Üç büyük otomobil markasının bayilikleri devredildi!

Rekabet Kurulu, otomotiv, havacılık, finans, enerji ve yazılım dâhil birçok alandaki devralma ve ortaklık işlemlerine onay verdi. Üç büyük otomobil firmasının bayilikleri Otokoç'a devredildi.

Rekabet Kurulu, Nazer Otomotiv’in Peugeot, Citroen ve Opel markalarına ait bayilik faaliyetlerini ve bu markalara ait çeşitli varlıkları Otokoç Otomotiv’e devretmesine onay verdi.

İKİNCİYENİ ARTIK YES OTO'NUN

Çelik Motor çatısı altındaki ikinciyeni.com ve Carwizz Oto Ekspertiz iş kollarının Yes Oto Kiralama’ya devri Rekabet Kurulu’nca onaylandı.

THY'NİN ANLAŞMASINA MUAFİYET

Türk Hava Yolları ile Thai Airways arasında imzalanan Ortak İş Anlaşması'na, uygulamaya başladıktan sonra 3 yıl, taraflar uzlaşırsa ek 2 yıl muafiyet tanındı.

KATAR ULUSAL BANKASI ÖDÜYO DEVRALDI

Ödüyo Finansal Teknoloji AŞ’nin tek kontrolü, QNB ESolutions aracılığıyla Qatar National Bank (Q.P.S.C.) tarafından devralındı.

VALEO-TATA'YA ONAY

Valeo S.E. tarafından kontrol edilen VLS Chennai'nin ortak kontrolü, Tata AutoComp Systems Limited ve Valeo iştiraki Ichikoh Industries Ltd'nin kurduğu yeni ortak girişime devredildi.

Diğer dikkat çeken işlemler:

Enerji: Eni ve Petronas arasında tam işlevsel ortak girişim kurulmasına izin verildi. Polyak Eynez’in bazı hisselerinin Qitaihe Long Coal tarafından devri izne tabi bulunmadı.

Kimya: Venator Materials UK Limited'in titanyum dioksit iş kolu, Billions Europe Ltd. tarafından devralındı.

Tasarım-mühendislik: Cadence Design Systems, Hexagon Smart Solutions’un ilgili iş kolunun kontrolünü aldı.

Yazılım: Apsiyon’un tek kontrolü, TPG Inc. tarafından Aareon Holding aracılığıyla devralındı.

Finans: IX SWAT Holdings LLC’nin ortak kontrolü, KBR Inc. ve OEP Capital Advisors’a geçti.

Ayrıca Kocaeli-3 bölgesinde kılavuzluk hizmetinin ihale yoluyla devri de uygun görüldü.

Ayrıca Kocaeli-3 bölgesinde kılavuzluk hizmetinin ihale yoluyla devri de uygun görüldü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

