Türkiye'den en çok hizmet alan ülke belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'ni kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin hizmet ihracatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 oranında artış göstererek 117,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde hizmet ithalatı ise yüzde 12 artarak 55,8 milyar dolar seviyesine çıktı.

HİZMET İHRACATI YÜZDE 11, HİZMET İTHALATI YÜZDE 12 ARTTI

TÜİK'in yayımladığı verilere göre, 2023 yılında 105,5 milyar dolar olarak kaydedilen hizmet ihracatı, 2024 yılında yüzde 11’lik artışla 117,2 milyar dolara ulaştı. Öte yandan hizmet ithalatı ise 2023’teki 49,9 milyar dolardan, 2024’te yüzde 12’lik artışla 55,8 milyar dolara çıktı.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY SEYAHAT HİZMETLERİNDE

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre, seyahat hizmetleri 2024 yılında da hizmet ihracatında en yüksek paya sahip sektör oldu. 2023 yılında ihracattaki payı yüzde 47,4 olan seyahat hizmetleri, 2024’te bu oranı yüzde 48’e yükseltti.

Taşımacılık hizmetlerinin toplam ihracattaki payı ise 2023 yılında yüzde 36,3 iken, 2024’te yüzde 35’e geriledi. Üçüncü sırada yer alan "diğer iş hizmetleri" sektörü, yüzde 5,9’luk paya sahip oldu.

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2023’te 38 milyar 314 milyon dolar olarak gerçekleşmişken, 2024’te yüzde 7’lik artışla 40 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı da dikkat çekici bir artışla yüzde 37,8 oranında büyüyerek 5 milyar 335 milyon dolara çıktı.

İTHALATTA LİDERLİK TAŞIMACILIK HİZMETLERİNDE

Hizmet ithalatı kalemlerine bakıldığında, taşımacılık hizmetleri en yüksek paya sahip sektör oldu. 2023 yılında yüzde 36,8 olan taşımacılığın ithalattaki payı, 2024’te yüzde 38,3’e yükseldi.

"Diğer iş hizmetleri" kategorisinin payı ise 2023’te yüzde 16 iken, 2024’te yüzde 16,4’e çıktı. Seyahat hizmetlerinin hizmet ithalatındaki payı ise 2024’te yüzde 13,2 olarak hesaplandı ve bu kategori üçüncü sırada yer aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ, SEYAHAT HARİCİ HİZMET TİCARETİNDE İLK SIRADA

Seyahat hizmetleri hariç tutulduğunda, Türkiye’nin en fazla hizmet ticareti gerçekleştirdiği ülke grubu Avrupa Birliği oldu. 2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 791 milyon dolara ulaştı. Aynı yıl diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 417 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmet ithalatında ise Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat 20 milyar 507 milyon dolar olurken, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat 5 milyar 65 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Genel toplamda, Avrupa Birliği ülkeleri 2024 yılında Türkiye’nin seyahat harici hizmet ihracatının yüzde 35,8’ini, hizmet ithalatının ise yüzde 42,3’ünü oluşturdu.

HİZMET İHRACATINDA ALMANYA, İTHALATTA İRLANDA BAŞI ÇEKTİ

2024 yılı itibarıyla, seyahat dışındaki hizmet ihracatında en yüksek pay Almanya'ya ait oldu. Almanya, yüzde 12,3’lük payla 7 milyar 484 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Onu yüzde 11,8’lik oranla Amerika Birleşik Devletleri ve yüzde 6,1’lik payla Birleşik Krallık takip etti.

Hizmet ithalatında ise ilk sırada yer alan ülke İrlanda oldu. Türkiye, 2024 yılında İrlanda’dan 4 milyar 396 milyon dolarlık hizmet ithal etti. İkinci sırayı 3 milyar 787 milyon dolarlık ithalatla Amerika Birleşik Devletleri alırken, üçüncü sırada 3 milyar 758 milyon dolarla Almanya yer aldı.