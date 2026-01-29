Türkiye'de 600 istasyonu bulunan dev şirket satılıyor: Adı da değişecek

Lukoil, uluslararası varlıklarını ABD merkezli yatırım şirketi Carlyle’ye satmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Şirket, Carlyle’nin Lukoil International GmbH’yi satın alma teklifinin kabul edildiğini duyurdu. Lukoil’den yapılan açıklamada, anlaşma kapsamına Kazakistan’daki varlıkların dahil edilmediği belirtildi. Satışın tamamlanabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

OFAC onayı bekleniyor Açıklamaya göre, işlemin yürürlüğe girmesi için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin onayı gerekiyor.

OFAC izninin yanı sıra, sözleşmede yer alan diğer düzenleyici koşulların da sağlanması bekleniyor.

Diğer alıcılarla görüşmeler sürüyor Lukoil, Carlyle ile anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, diğer potansiyel alıcılarla temasların sürdüğünü de bildirdi.

Bu durum, satış sürecinin tamamen sonuçlanmadığına işaret ediyor. Yaptırımlar sonrası kritik adım Satış kararı, ABD’nin uyguladığı yaptırımların ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2025’te Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde “ciddi taahhüt eksikliği” bulunduğu gerekçesiyle Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

TÜRKİYE'DE 600 İSTASYONU VAR

2008 yılında Türkiye pazarına giren Lukoil, farklı şehirlerde toplam 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu ile Türkiye'de sektörün en önemli aktörleri arasında yer alıyor.

ABD’DEKİ VARLIKLAR DONDURULMUŞTU

Bu kapsamda, Lukoil’in ABD’de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm varlıkları dondurulmuş, ABD vatandaşlarının bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapması yasaklanmıştı. Ayrıca yaptırıma tabi kişi ya da kurumlara doğrudan veya dolaylı yüzde 50’den fazla ortaklığı bulunan şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği açıklanmıştı.

YENİ İSİMLE FAALİYET SÜRECEK

Yapılan açıklamada, devir anlaşmasının Lukoil’in Kazakistan’daki varlıklarını kapsamadığı vurgulanırken, sürecin tamamlanabilmesi için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) onayı beklenecek. Satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından, Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan’da Lukoil adıyla hizmet veren akaryakıt markası, ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak yeni ismiyle faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.