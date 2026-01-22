Tüketici için yeni bir şey yok: Ekonomiye güvenemedi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Tüketici güven endeksi, 2025 Aralık ayında 83,5 olurken; ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 seviyesine çıktı. Ancak bu 100 puanlık güvenin yine altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi belli oldu.

2026'da tüketici güveni çok sınırlı yükselse de halen 100 puanın altında seyrediyor.

GÜVEN YOK

Aralık ayında 83,5 olan tüketici güven endeksi Ocak ayında %0,3 oranında artarak 83,7 oldu.

Ancak bu artışa rağmen endeksin 100 değerinin üzerine çıkamaması, ekonomideki genel beklentinin halen "kötümser" tarafta kaldığını gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

