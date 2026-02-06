Toyota CEO'su değişti

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota, mali tablolarındaki sarsıntının ardından radikal bir yönetim operasyonuna gitti.

KARAR BÜYÜK ZARARIN ARDINDAN GELDİ

Şirketin karında yaşanan %43’lük devasa düşüşün hemen ardından, CEO Koji Sato’nun görevi bırakacağı ve dümene "mali disiplin" uzmanı Kenta Kon’un geçeceği duyuruldu.

Toyota'nın karı düştü

Toyota Motor, 2025/26 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklarken yatırımcılarını şoke eden bir tablo ortaya koydu:

Net Kar Çakıldı: Geçen yılın aynı döneminde 2,19 trilyon yen olan net kâr, bu yıl 1,26 trilyon yene geriledi (%43 düşüş).

Gelirler Arttı: Satış gelirleri ise %7'lik bir artışla 13,4 trilyon yene tırmandı.

Maliyet Baskısı: Kardaki düşüşün ana nedenleri; artan hammadde maliyetleri, personel giderlerindeki artış ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri olarak açıklandı.

YENİ CEO: MALİ DİSİPLİNİN MİMARI KENTA KON

Sadece üç yıl CEO'luk yapan Koji Sato, yerini şirketin CFO'su (Mali İşler Direktörü) Kenta Kon'a devrediyor.

Kenta Kon şirket içi operasyonel yönetime ve kârlılığa odaklanırken; Sato, "Baş Endüstri Sorumlusu" sıfatıyla sektör stratejilerine yönelecek.

DEĞİŞİKLİĞİN ARDINDA NE VAR?

Toyota, bu hamlenin özellikle Çinli elektrikli araç üreticileriyle yaşanan yazılım ve teknoloji rekabetinde "hızlı karar alma" ihtiyacından kaynaklandığını belirtti.

CEO değişimi ve kârlılığı artırma sözü sonrası Toyota hisseleri borsada %2 yükseldi.

SATIŞ TAHMİNLERİNDE REVİZYON

Şirket, küresel satış hedefini 11,3 milyon araçta sabit tutsa da bölgesel pazarlarda frene bastı:

Japonya: Satış tahmini 2,08 milyondan 2,07 milyona çekildi.

Avrupa: Beklenti 1,24 milyondan 1,23 milyona düşürüldü.

Asya: Tahmin 1,84 milyondan 1,82 milyona revize edildi.

Toyota, ortalama dolar kuru varsayımını 146 yen'den 150 yen'e yükselterek ekonomik belirsizliğe karşı pozisyon aldı.