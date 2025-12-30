Tesla tahtını kaybetti: Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi artık Çin’den

Tesla tahtını kaybetti: Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi artık Çin’den
Yayınlanma:
Küresel elektrikli otomobil pazarı, uzun süredir devam eden düzenin ciddi şekilde değiştiği yeni bir aşamaya giriyor. 2025 satış verilerinin analizine göre, Çinli BYD, önceki lider Tesla'yı geride bırakarak ilk kez dünyanın en büyük elektrikli otomobil satıcısı unvanını almaya çok yaklaştı.

Bu, AFP tarafından yayınlanan ve halihazırda mevcut olan üç aylık sonuçlar ve yıl sonuna kadar olan tahminlere dayanan analizin sonucudur.

BYD'nin başarısının anahtarı, sunduğu geniş ürün yelpazesinde yatıyor. Tesla, hâlâ nispeten dar bir model portföyüne sahipken ve önemli satış rakamlarına sadece Model 3 ve Model Y ile ulaşırken, BYD şehir içi elektrikli otomobillerden daha büyük aile modellerine ve SUV'lara kadar neredeyse tüm fiyat ve pazar segmentlerini kapsıyor. Elektrikli otomobillerin çok pahalı olduğu birçok ülkede alıcılara kapı açan son derece uygun fiyatlı elektrikli model Dolphin Surf, özellikle önemli bir rol oynuyor.

tesla4.jpg

Aynı zamanda, BYD'nin güçlü büyümesi zorluklar olmadan gerçekleşmiyor. Çin iç pazarında, agresif fiyat savaşı ve son derece hassas müşteriler nedeniyle karlılık baskı altında. Bu nedenle şirket giderek daha fazla yurtdışına yöneliyor. Avrupa, satış ve dağıtım ağının hızla genişlemesi ve yerel üretim ile birlikte kilit hedeflerden biri.

o-37556043-1280.jpg

Bu strateji siyasi gerilimlere de yol açtı. Avrupalı ​​üreticiler ve bazı hükümetler, devlet sübvansiyonlarını gerekçe göstererek Çin markalarını haksız rekabetle suçluyor. Buna karşılık, Avrupa Birliği Çin elektrikli otomobillerine ek gümrük vergileri uyguladı . BYD ise Macaristan'da bir fabrika kurarak karşılık veriyor; gelecek yıl üretime başlaması beklenen bu fabrika, gümrük engellerini aşarak Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirecek.

Eğer tahminler doğru çıkarsa, 2025 yılı Tesla'nın küresel liderliğini kaybettiği ve BYD'nin Çinli üreticilerin elektrifikasyon yarışını kazandığını teyit ettiği yıl olarak hatırlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Ekonomi
Çin yine şok etkisi yarattı: Elektrikli süpürge üreticisi Bugatti'yi adeta kopyaladı
Çin yine şok etkisi yarattı: Elektrikli süpürge üreticisi Bugatti'yi adeta kopyaladı
Bir tane Antep fıstığı 2 buçuk lira oldu!
Bir tane Antep fıstığı 2 buçuk lira oldu!