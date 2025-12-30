Tesla tahtını kaybetti: Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi artık Çin’den

Bu, AFP tarafından yayınlanan ve halihazırda mevcut olan üç aylık sonuçlar ve yıl sonuna kadar olan tahminlere dayanan analizin sonucudur.

BYD'nin başarısının anahtarı, sunduğu geniş ürün yelpazesinde yatıyor. Tesla, hâlâ nispeten dar bir model portföyüne sahipken ve önemli satış rakamlarına sadece Model 3 ve Model Y ile ulaşırken, BYD şehir içi elektrikli otomobillerden daha büyük aile modellerine ve SUV'lara kadar neredeyse tüm fiyat ve pazar segmentlerini kapsıyor. Elektrikli otomobillerin çok pahalı olduğu birçok ülkede alıcılara kapı açan son derece uygun fiyatlı elektrikli model Dolphin Surf, özellikle önemli bir rol oynuyor.

Aynı zamanda, BYD'nin güçlü büyümesi zorluklar olmadan gerçekleşmiyor. Çin iç pazarında, agresif fiyat savaşı ve son derece hassas müşteriler nedeniyle karlılık baskı altında. Bu nedenle şirket giderek daha fazla yurtdışına yöneliyor. Avrupa, satış ve dağıtım ağının hızla genişlemesi ve yerel üretim ile birlikte kilit hedeflerden biri.

Bu strateji siyasi gerilimlere de yol açtı. Avrupalı ​​üreticiler ve bazı hükümetler, devlet sübvansiyonlarını gerekçe göstererek Çin markalarını haksız rekabetle suçluyor. Buna karşılık, Avrupa Birliği Çin elektrikli otomobillerine ek gümrük vergileri uyguladı . BYD ise Macaristan'da bir fabrika kurarak karşılık veriyor; gelecek yıl üretime başlaması beklenen bu fabrika, gümrük engellerini aşarak Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirecek.

Eğer tahminler doğru çıkarsa, 2025 yılı Tesla'nın küresel liderliğini kaybettiği ve BYD'nin Çinli üreticilerin elektrifikasyon yarışını kazandığını teyit ettiği yıl olarak hatırlanacak.