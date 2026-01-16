Temassız ödeme limiti bildirimi ne anlama geliyor?

Bugün, mobil bankacılık uygulaması kullanan birçok kullanıcıya bildirim gitti. Yine bankalar müşterilerine attıkları mesajla, temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ BİLDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye ekonomisinde paranın değer kaybı ve yüksek enflasyon, bankacılık işlemlerindeki "limitleri" de birer birer yukarı çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) aldığı son kararla, markette veya kasada şifre girmeden yapılabilen temassız ödeme limiti bugün itibarıyla 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Temassız ödemelerde limit artırıldı

Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra gelen bu artış, bankalar tarafından müşterilere bildirim ve mesaj yolu ile iletildi.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ NE KADAR?

BDDK düzenlemesi öncesi temassız ödeme limiti bin 500 TL'ydi. Ancak hayat pahalılığı ve TL'deki değer kaybı nedeniyle bu miktar yetersiz kalıyordu. Bu nedenle, kredi kartı ve banka kartlarının temassız ödeme limiti 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ NEDİR?

Teknolojinin geliştiği çağımızda çoğu kişi kartının temassız özelliğini kullansa da bu özellikten haberdar olmayan kullanıcılar da var.

Temassız ödeme; özellikle pandemi sonrası yaygınlaşan, kartın ya da cep telefonunun karta yakınlaştırılması ile gerçekleşen bir ödeme yöntemi. Bu yöntemi kullanırken, banka kartını POS cihazına takmak gerekmez, kullanıcı şifresi gerekmez.

TEMASSIZ ÖDEME NASIL AÇILIR NASIL KAPATILIR?

Ancak kartın kaybolması veya çalınması halinde müşterini parasını güvende tutabilmek için temassız ödemenin bir limiti bulunuyor.

Daha önce bin 500 lira olan bu limit şimdi 2 bin 500 lira oldu. Bazı müşteriler ise kart limitlerini ya açmamış oluyorlar ya da güvenlik nedeniyle kapatıyorlar. Daha sonra bu özelliği açmak istediklerinde ise ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu özelliği açmak ya da kapatmak isteyen kullanıcılar "temassız ödeme nasıl açılır?", "Temassız ödeme nasıl kapatılır?" sorularına yanıt arıyor.

Kartın temassız ödeme ayarı için müşterisi olunan banka ile iletişime geçilerek bu özellik aktif hale getirilebilir ya da kapatılabilir.