Tanesi 44 lira: Al da ye, nasıl alıp yiyeceksen

Emeklinin yaşam maliyetlerinin büyükşehirlerden düşük olduğu Anadolu şehirlerinde dahi geçinmesi mümkün olmuyor. Meyvelerin kilo fiyatı uçup gidince vatandaş tane ile hesap yapmaya başladı ancak o hesap da tutmadı.

Kirazdan sonra şeftalide de tane hesabına vurunca almak mümkün olmayınca vatandaş dayanamadı. Artvin’in Şavşat ilçesinde haftalık pazarda alışveriş yapan Berhan Türemen, fiyatların yüksekliğinden dert yanarak, "16-17 bin lira maaş alıyorsun geçin, geçine biliyorsan" diye konuştu.

Pazarcı maliyetten vatandaş pahalılıktan dert yandı.

"AL DA YE NASIL ALIP YİYECEKSEN"

Şavşatlı Berhan Türemen, şu ifadeleri kullandı:

"Ufak ufak ne yapıyorsak onu yapıyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. Evet, çantam dolu ama birçok şeyden kısıyorum ve öyle dolduruyorum çantamı. Patates, soğan aldım, ucuz olduğu için. Zaten bunları da Tarım Kredi’den aldım, orada ucuz pazardan. Keşke burada üreticilerin cebine gitse para ama aracıların cebine gidiyor. Üreticinin cebine gitse ben yine fazla para verip buradan alışveriş yaparım.

Fiyatlar maalesef yüksek. Şurada en düşük peynirin kilosu 350 lira, yağın kilosu 500-600 lira. Al da ye, nasıl alıp yiyeceksen. Pekmezin kilosu 600-700 lira, al da göreyim nasıl. 16-17 bin lira maaşla geçin, geçine biliyorsan...''

Şavşat’ta pazara çıkan bir başka vatandaş ise, "Yüz liradan aşağı bir şey yok. Eşimden dolayı maaş var, başka da bir şey yok. Zor tabii yaşamak" dedi.

"ŞEFTALİNİN TANESİ 44 LİRA"

Pazarcılık yapan bir esnaf da satışların durgunluğundan yakınarak, "Şeftalinin kilosu 150 lira. Kimse almayınca ben kilosunu 130 liraya düşürdüm. Tek bir şeftali 44 lira, yaklaşık bir kiloda dört tane ancak gelir" dedi.

Gülten Sütçü ise fiyatların özellikle emekliler için zorlayıcı olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Bu mevsime göre fiyatlar fena değil ama bazıları yüksek. Eşim rahmetli, onun maaşını alıyorum. İşte biz emekliler için pazarda fiyatlar biraz yüksek tabii. Anlayacağınız, pazar emeklilere göre değil. Şükür çocuklar var da onların sayesinde geçiniyoruz. Kendi maaşımla geçinemem, kirada olsam hiç geçinemem."

NE ALABİLECEĞİNİ KESTİREMEDİ

Bir başka Şavşatlı vatandaş Orhan Atabek de alışveriş yapmakta zorlandığını belirterek, "Ben de pazara yeni geldim, alacak mıyım bilmiyorum. Paranın olduğu kadarıyla alacağım. Emekliyim, ne diyelim... Emekli maaşıyla geçinme konusu kime yeterli olur ki? İşte ne yapalım, idare ediyoruz" diye konuştu.