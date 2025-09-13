Tanesi 44 lira: Al da ye, nasıl alıp yiyeceksen

Tanesi 44 lira: Al da ye, nasıl alıp yiyeceksen
Yayınlanma:
Artvin’in Şavşat ilçesinde tanesi 44 lira olan şeftali pazarcıyı ayrı vatandaşı ayrı isyan ettirdi. Kilosu en düşük 350 lira olan peyniri gösteren bir emekli ise "Al da ye, nasıl alıp yiyeceksen! Al da göreyim! 16-17 bin lira maaşla geçin, geçine biliyorsan" dedi.

Emeklinin yaşam maliyetlerinin büyükşehirlerden düşük olduğu Anadolu şehirlerinde dahi geçinmesi mümkün olmuyor. Meyvelerin kilo fiyatı uçup gidince vatandaş tane ile hesap yapmaya başladı ancak o hesap da tutmadı.

Kirazdan sonra şeftalide de tane hesabına vurunca almak mümkün olmayınca vatandaş dayanamadı. Artvin’in Şavşat ilçesinde haftalık pazarda alışveriş yapan Berhan Türemen, fiyatların yüksekliğinden dert yanarak, "16-17 bin lira maaş alıyorsun geçin, geçine biliyorsan" diye konuştu.

Pazarcı maliyetten vatandaş pahalılıktan dert yandı.

"AL DA YE NASIL ALIP YİYECEKSEN"

Şavşatlı Berhan Türemen, şu ifadeleri kullandı:

"Ufak ufak ne yapıyorsak onu yapıyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. Evet, çantam dolu ama birçok şeyden kısıyorum ve öyle dolduruyorum çantamı. Patates, soğan aldım, ucuz olduğu için. Zaten bunları da Tarım Kredi’den aldım, orada ucuz pazardan. Keşke burada üreticilerin cebine gitse para ama aracıların cebine gidiyor. Üreticinin cebine gitse ben yine fazla para verip buradan alışveriş yaparım.

tanesi-44-lira-al-da-ye-nasil-alip-yiyeceksen-4.jpg

Fiyatlar maalesef yüksek. Şurada en düşük peynirin kilosu 350 lira, yağın kilosu 500-600 lira. Al da ye, nasıl alıp yiyeceksen. Pekmezin kilosu 600-700 lira, al da göreyim nasıl. 16-17 bin lira maaşla geçin, geçine biliyorsan...''

Şavşat’ta pazara çıkan bir başka vatandaş ise, "Yüz liradan aşağı bir şey yok. Eşimden dolayı maaş var, başka da bir şey yok. Zor tabii yaşamak" dedi.

"ŞEFTALİNİN TANESİ 44 LİRA"

Pazarcılık yapan bir esnaf da satışların durgunluğundan yakınarak, "Şeftalinin kilosu 150 lira. Kimse almayınca ben kilosunu 130 liraya düşürdüm. Tek bir şeftali 44 lira, yaklaşık bir kiloda dört tane ancak gelir" dedi.

tanesi-44-lira-al-da-ye-nasil-alip-yiyeceksen-5.jpg

Gülten Sütçü ise fiyatların özellikle emekliler için zorlayıcı olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Bu mevsime göre fiyatlar fena değil ama bazıları yüksek. Eşim rahmetli, onun maaşını alıyorum. İşte biz emekliler için pazarda fiyatlar biraz yüksek tabii. Anlayacağınız, pazar emeklilere göre değil. Şükür çocuklar var da onların sayesinde geçiniyoruz. Kendi maaşımla geçinemem, kirada olsam hiç geçinemem."

tanesi-44-lira-al-da-ye-nasil-alip-yiyeceksen-3.jpg

NE ALABİLECEĞİNİ KESTİREMEDİ

Bir başka Şavşatlı vatandaş Orhan Atabek de alışveriş yapmakta zorlandığını belirterek, "Ben de pazara yeni geldim, alacak mıyım bilmiyorum. Paranın olduğu kadarıyla alacağım. Emekliyim, ne diyelim... Emekli maaşıyla geçinme konusu kime yeterli olur ki? İşte ne yapalım, idare ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Ekonomi
Trump'tan ticaret savaşı başlatacak çağrı
Trump'tan ticaret savaşı başlatacak çağrı
Gizemli kutu: Sosyal medyadan yayılıyor alanı bin pişman ediyor
Gizemli kutu: Sosyal medyadan yayılıyor alanı bin pişman ediyor
ABD'de tüketici güveni 4 ayın dibinde
ABD'de tüketici güveni 4 ayın dibinde