Sterlini olanlar dikkat! Düşüşe geçti

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru dün haftaya yukarı yönlü başlamıştı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken yeni güne 0,5'lik yükselişle başladı.

Dolar TL karşısında 41 lira eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Euro ise 48 TL'nin üzerine çıktı.

2 Eylül 2025 Salı günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,05

ALIŞ(TL) 41,1344

SATIŞ(TL) 41,1375

Euro % 0,00

ALIŞ(TL) 48,1789

SATIŞ(TL) 48,1864

İngiliz Sterlini % -0,11

ALIŞ(TL) 55,6921

SATIŞ(TL) 55,7043