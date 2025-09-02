Sterlini olanlar dikkat! Düşüşe geçti

Sterlini olanlar dikkat! Düşüşe geçti
Yayınlanma:
Döviz kurunda yeni güne dolar kısmi yükselişle başladı. Euro ise sabit kalarak 48 TL'nin üzerindeki konumunu korudu. Genelde TL karşısında yükseliş trendinde olan sterlin değer kaybetti.

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

2021/09/18/dolar.jpg

Döviz kuru dün haftaya yukarı yönlü başlamıştı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken yeni güne 0,5'lik yükselişle başladı.

Dolar TL karşısında 41 lira eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Euro ise 48 TL'nin üzerine çıktı.

2 Eylül 2025 Salı günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

2021/10/25/dolar-001.jpg

ABD Doları % 0,05

ALIŞ(TL) 41,1344

SATIŞ(TL) 41,1375

Euro % 0,00

ALIŞ(TL) 48,1789

SATIŞ(TL) 48,1864

İngiliz Sterlini % -0,11

ALIŞ(TL) 55,6921

SATIŞ(TL) 55,7043

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Ekonomi
Emekli ve memura zam açıklaması: Seyyanen zam detayı ortaya çıktı
Emekli ve memura zam açıklaması: Seyyanen zam detayı ortaya çıktı
Benzin ne kadar oldu?
Benzin ne kadar oldu?