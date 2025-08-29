S&P500 yatırımcısının yine yüzünü güldürdü: Rekor tazeledi

S&P 500 endeksi, Perşembe günü Nvidia’nın bilanço sonuçları ve öngörülerinin yatırımcılar tarafından dikkatle incelenmesiyle günü rekor seviyede kapattı. Yatırımcılar, rakamları büyük ölçüde yapay zekâ patlamasını doğrulayan işaretler olarak değerlendirdi.

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 45.636,90 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 6.501,86 puan oldu ve kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq endeksi de yüzde 0,53 kazançla 21.705,16 puana ulaştı.

S&P 500’ün yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan Nvidia, ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayarak Wall Street beklentilerini aştı. Yatırımcılar, makroekonomik verilerle Nvidia'nın dün yayımladığı finansal sonuçlarını değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi. S&P500 dün de aynı raporun etkisi ile rekor tazelemişti.

Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 56 arttı. Ancak, veri merkezi gelirleri beklentilerin biraz altında kaldı ve şirketin bu çeyrek için açıkladığı 54 milyar dolarlık gelir tahmini, analistlerin ortalama 53,1 milyar dolarlık beklentisinin yalnızca az bir miktar üzerindeydi. Teknoloji şirketi Nvidia hisseleri yaklaşık olarak yüzde 1 düşüş yaşadı.

Nvidia hisseleri gün içinde kısa süreli yükselse de baskı altında kaldı ve yüzde 0,8 düşüşle kapandı. Analistler, gelir tahminlerinde Çin’e yönelik H20 çip satışlarının hesaba katılmadığını vurguladı. Çin ile Trump yönetimi arasında bir anlaşma sağlanması halinde, bu çeyrekte gelirlerin tahmin edilenden çok daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 5 bin azalışla 229 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 27 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara, karı da yüzde 59 artarak 26,4 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler takip edilirken, Cook, Washington'daki federal bölge mahkemesinde dava açtı.

Kovulan Merkez Bankası üyesi Trump'a dava açtıKovulan Merkez Bankası üyesi Trump'a dava açtı

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, davanın Trump'ın Cook'u görevden alma yönündeki "benzeri görülmemiş ve yasa dışı" girişimine karşı açıldığı ve bu girişimin gerçekleşmesine izin verilmesi halinde Fed Yönetim Kurulu tarihinde bir ilk olacağı belirtildi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Cook'u kovmak için yeterli gerekçeye sahip olduğunu savundu.

Leavitt, Trump'ın bu gerekçeleri Cook'a yönelik mektubunda belirttiğine işaret ederek, bu konuda mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

