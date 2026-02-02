Son dakika | Altın ve gümüşte şok düşüş!

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü sert fiyat hareketleriyle başladı. Kıymetli metallerde geçen hafta görülen rekor denemelerinin ardından yaşanan hızlı geri çekilme, yeni haftada da etkisini sürdürüyor.

ONS ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Geçen hafta 5.602 dolarla tüm zamanların zirvesini test eden ons altın, haftalık kapanışını yüzde 1,85 kayıpla 4.895 dolardan yapmıştı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde satış baskısı devam etti. Ons altın, günün erken saatlerinde 4.585 dolara kadar gerilerken, TSİ 06.00 itibarıyla yüzde 3’ün üzerinde kayıpla 4.730 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

GRAM ALTINDA DALGALANMA

Ons altındaki düşüş gram altın fiyatlarına da yansıdı. Geçen hafta spot piyasada 7.811 TL ile rekor kıran gram altın, cuma günü 6.805 TL’den kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde en düşük 6.415 TL seviyesi görüldü. TSİ 06.00 itibarıyla 2 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.590 TL seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı’da ise fiziki altın fiyatları spot piyasadan ayrışıyor. Kuyumcularda gram altın satış fiyatı 7.175 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.700 TL olarak işlem görüyor.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ DAHA HIZLI

Altına kıyasla daha sert hareketler sergileyen gümüş fiyatları da haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 121,65 dolarla rekor kıran gümüş, cuma gününü 85,20 dolardan tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde 76,75 dolara kadar gerileyen gümüş, gelen tepki alımlarıyla TSİ 06.00 itibarıyla 81 dolar seviyelerine yakın seyrediyor.