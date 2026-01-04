Sigaraya zam geliyor! Son saatler!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Captain Black sigara grubuna 5 TL’lik yeni bir zam yapıldığını duyurdu.

Pazartesi sabahı raflara yansıyacak bu zamla birlikte, en ucuz sigara 100 lira sınırına dayandı. İktidarın vergi geliri elde etmek için en kolay yol olarak gördüğü tütün ürünleri, 2026 yılına zam yağmuruyla girdi.

TBYD Başkanı Erol Dündar’ın açıklamasına göre, Captain Black sigara grubuna yapılan 5 TL’lik artış yarın sabahtan itibaren uygulanmaya başlanacak.

EN UCUZ SİGARA 95 TL'YE FIRLADI

Bu grupta yer alan sigaralara yapılan 5 TL’lik artış sonrası fiyatlar şu şekilde değişti:

En Ucuzu: 90 TL’den 95 TL’ye yükseldi.

En Pahalısı: 110 TL bandına ulaştı.

Zam Tarihi: 5 Ocak Pazartesi (Yarın).

ÖTV ZAMMI YOLDA

Erol Dündar, zammın raflara yansımaya başladığını belirterek, maliyet artışları ve vergi yükümlülüklerinin bu tabloda etkili olduğunu ifade etti.

Öte yandan yeni yılda ÖTV zammı da henüz sigara fiyatlarına yansımadı. Diğer sigara gruplarına da yakın zamanda ÖTV zammı gelmesi bekleniyor.