Şans oyunlarında 2026 vergi tutarları belli oldu! Milli Piyango, Sayısal Loto, İddia...

Veraset ve İntikal Vergisi’nde 2026 yılına ilişkin istisna tutarları netleşti. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda yapılan artışla birlikte, özellikle şans oyunlarında kazanılan ikramiyelere uygulanan vergi istisnası da yükseltildi.

ŞANS OYUNLARINDA İSTİSNA TUTARI BELLİ OLDU

Ekonomim'den Bumin Doğrusöz'ün köşe yazısında aktardığına göre; Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun kapsamındaki şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde, 2026 yılında uygulanacak istisna tutarı 66 bin 395 TL olarak belirlendi. Bu tutar, 2025 yılında 55 bin 339 TL düzeyindeydi. Belirlenen sınırın altındaki ikramiyeler için vergi alınmayacak.

MİRAS VE BAĞIŞLARDA İSTİSNA SINIRI

Miras yoluyla yapılan intikallerde, evlatlıklar dâhil olmak üzere çocuklar ve eş için kişi başına düşen miras payında 2 milyon 907 bin 136 TL vergiden istisna olacak. Çocuk bulunmaması hâlinde eşe isabet eden miras payında ise istisna tutarı 5 milyon 817 bin 845 TL olarak uygulanacak.

Bağış gibi karşılıksız, yani ivazsız intikallerde de 2026 yılı için 66 bin 395 TL’ye kadar olan kısım vergiden muaf tutulacak.

Veraset yoluyla edinilen mallarda beyan sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ölüm Türkiye’de gerçekleşmişse mirasçılar dört ay içinde, yurt dışında gerçekleşmişse durumuna göre dört, altı ya da sekiz ay içinde beyanname vermekle yükümlü olacak. Bağışlarda ise beyan süresi, malın hukuken edinildiği tarihten itibaren bir ay olarak uygulanacak.

Vergi istisnaları ve tarifeler, beyannamenin verildiği tarihe göre değil, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıla göre belirleniyor. Bu nedenle 2025 yılında gerçekleşen miras ve bağışlar için, beyan 2026’ya sarksa dahi 2025 yılına ait istisna tutarları ve vergi tarifesi uygulanacak.