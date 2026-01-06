2026 Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarları açıklandı! Muafiyet sınırları belli oldu

2026 Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarları açıklandı! Muafiyet sınırları belli oldu
Yayınlanma:
Veraset ve İntikal Vergisi’nde 2026 yılı istisna tutarları yeniden değerleme oranıyla artırıldı. Çocuklar ve eş için kişi başına, çocuk yoksa eş için vergi dışına çıkacak rakamlar belli oldu. Bağışlar ile şans oyunlarından kazanılan para için de vergi tutarı belirlendi.

Veraset ve İntikal Vergisi’nde 2026 yılı için uygulanacak istisna tutarları yeniden değerleme oranına göre artırıldı. Miras ve bağışlarda vergi, olayın gerçekleştiği yıla göre hesaplanacak.

7338 sayılı Kanun’a göre, veraset ve intikal vergisinde hem istisna tutarları hem de vergi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Böylece tutarların enflasyon karşısında erimesi önleniyor.

İŞTE 2026'DAKİ İSTİSNA TUTARLARI

Yeniden değerleme uygulamasıyla 2026 yılında geçerli olacak istisna tutarları şöyle belirlendi.

Ekonomim'den Bumin Doğrusöz'ün köşe yazısında aktardığına göre; evlatlıklar dâhil olmak üzere çocuklar ve eş için miras payında kişi başına 2 milyon 907 bin 136 TL vergiden muaf tutulacak. Çocuk bulunmaması hâlinde eşe düşen miras payında istisna tutarı 5 milyon 817 bin 845 TL olacak.

Bağış gibi ivazsız intikallerde 66 bin 395 TL’ye kadar olan tutar vergiden istisna edilecek.

Şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde de 66 bin 395 TL’ye kadar olan kısım için vergi alınmayacak.

BEYAN SÜRELERİ DEĞİŞMEDİ

Veraset yoluyla edinilen mallar için beyan sürelerinde değişiklik yapılmadı. Buna göre, ölüm Türkiye’de gerçekleşmişse mirasçılar dört ay içinde, ölüm yurt dışında gerçekleşmişse durumuna göre dört, altı ya da sekiz ay içinde beyanname vermekle yükümlü olacak. Bağışlarda ise süre, malın hukuken edinildiği tarihten itibaren bir ay olarak uygulanacak.

Veraset ve intikal vergisi süreksiz mükellefiyet oluşturduğu için beyannameler kâğıt ortamında da verilebiliyor.

HANGİ YILIN TUTARI ALINACAK?

İstisna tutarları ve vergi tarifesi, beyannamenin verildiği tarihe göre değil, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıla göre belirleniyor. Bu nedenle 2025’te gerçekleşen miras ve bağışlar için, beyan 2026’da yapılsa dahi 2025 yılına ait istisna ve tarife geçerli olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

