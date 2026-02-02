Sanayicilere 100 milyarlık destek paketi açıklandı: Detaylar belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayi işletmelerine yönelik 100 milyar TL'lik destek paketini devreye aldıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz" dedi.

Daha önce 2026'da uygulamaya alınacak İstihdam Koruma Programı kapsamında aylık 3 bin 500 liralık destek müjdesi verdiğini ifade eden Erdoğan, "Şimdi de imalat sanayi işletmelerimizin finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları hafifletecek yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz" diyen Erdoğan, detayları şöyle aktardı:

  • "6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkânı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak. İstihdam yoğunlukları ile orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkânı sunacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

