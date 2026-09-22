Sanayi yolunu unutturan Crossover: 3 yılda bir yağ değişimiyle geldi!
Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni hibrit crossover’ı Sky Nomad N70 Max, jeneratör bazlı motor mimarisi ve Shell iş birliğiyle geliştirilen özel yağı sayesinde bakım aralığını 3 yıla çıkarıyor; tek depoyla 1.500 km’ye varan menzil vadediyor.
Xiaomi’den Bakım Ezberlerini Bozan Hamle: Sky Nomad N70 Max
Çinli teknoloji devi Xiaomi, yalnızca sunduğu uzun sürüş menziliyle değil, alışılmışın çok dışındaki motor yağı değişim aralığıyla da otomotiv dünyasında tüm dikkatleri üzerine çeken yeni hibrit crossover modeli Sky Nomad N70 Max’i resmi olarak tanıttı. Yeni modelde içten yanmalı motorun bakımı yalnızca üç yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu durum, motor yağının genellikle yılda bir kez veya belirli bir kilometre sınırına ulaşıldığında değiştirildiği geleneksel benzinli ve standart hibrit araçlarla kıyaslandığında, servis ihtiyacını inanılmaz derecede seyrelten radikal bir yenilik olarak öne çıkıyor.
Yağ Değişimini 3 Yıla Çıkaran Mühendislik Sırrı
Uzun bakım aralığının arkasındaki sır ise güç aktarma sisteminin özgün tasarımında ve özel mühendislik çözümlerinde yatıyor. Xiaomi, tekerlekleri doğrudan tahrik etmeyen ve yalnızca elektrik enerjisi üretmek için bir jeneratör gibi çalışan motor için, madeni yağ devi Shell ile ortaklaşa özel bir düşük viskoziteli motor yağı geliştirdi. Sürekli değişen hız ve yük altında çalışan geleneksel içten yanmalı motorların aksine, Sky Nomad N70 Max’teki ünite son derece sabit ve istikrarlı bir rejimde işliyor; bu da mekanik aşınmayı en aza indirerek servis aralıklarının ciddi oranda uzamasına imkan tanıyor.
Günlük Kullanımda Tamamen Elektrikli Sürüş Deneyimi
Günlük sürüş senaryolarında bu crossover model, kullanıcılarına neredeyse tamamen elektrikli bir otomobil deneyimi sunuyor. Aracın arkadan çekişli versiyonunda, benzinli motor hiç devreye girmeden Çin CLTC standartlarına göre 505 km’ye kadar menzil sunabilen 76 kWh kapasiteli büyük bir batarya yer alıyor. Üstelik gelişmiş hızlı şarj teknolojisi sayesinde bu batarya yaklaşık 18 dakikada şarj edilebiliyor. Böylece hem şehir içi hem de şehirler arası sürüşlerin önemli bir kısmında benzinli motora hiç ihtiyaç duyulmadan tamamen elektrikle seyahat etmek mümkün hale geliyor.
Jeneratör Motor: Yüksek Termal Verimlilikle Elektrik Üretimi
Bataryadaki şarj seviyesi kritik noktaya gerilediğinde ise 1,5 litrelik Harbin Dongan turboşarjlı motor otomatik olarak devreye giriyor. Tekerleklerle hiçbir mekanik bağlantısı bulunmayan bu motorun tek görevi, bataryayı besleyecek elektriği üretmekten ibaret. Xiaomi verilerine göre %44’ün üzerinde yüksek bir termal verimlilikle çalışan bu gelişmiş ünite, yalnızca bir litre benzin kullanarak yaklaşık 4 kWh elektrik üretebilme kapasitesine sahip.
Tek Depoyla 1.500 Kilometre Sürüş Özgürlüğü
Aracın bünyesindeki 68 litrelik geniş yakıt deposu ile yüksek kapasiteli çekiş bataryası bir araya geldiğinde, CLTC normlarına göre toplamda 1.500 km’ye varan etkileyici bir menzil elde ediliyor. Bu hibrit mimari, günlük şehir içi ulaşımda saf elektrikli araç kullanımının ekonomik avantajlarını sunarken, uzun mesafeli seyahatlerde ise sık sık şarj istasyonunda durma zorunluluğunu ortadan kaldırarak tam bir özgürlük vadediyor.
Çin Pazarındaki Satış Fiyatı ve Resmi Beyanlar
Çin pazarında yaklaşık 260.000 yuan (güncel kurla yaklaşık 38.500 ABD doları) fiyat etiketiyle satışa sunulan Xiaomi Sky Nomad N70 Max, fiyat-performans dengesiyle de pazarda iddialı bir konumda duruyor. Metinde paylaşılan menzil, hızlı şarj süresi ve 3 yıllık servis aralığına dair tüm teknik verilerin üretici beyanlarına dayandığını ve henüz bağımsız test kuruluşları tarafından doğrulanmadığını da belirtmekte fayda var.