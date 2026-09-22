Sanayi yolunu unutturan Crossover: 3 yılda bir yağ değişimiyle geldi!

1 6

Xiaomi’den Bakım Ezberlerini Bozan Hamle: Sky Nomad N70 Max



Çinli teknoloji devi Xiaomi, yalnızca sunduğu uzun sürüş menziliyle değil, alışılmışın çok dışındaki motor yağı değişim aralığıyla da otomotiv dünyasında tüm dikkatleri üzerine çeken yeni hibrit crossover modeli Sky Nomad N70 Max’i resmi olarak tanıttı. Yeni modelde içten yanmalı motorun bakımı yalnızca üç yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu durum, motor yağının genellikle yılda bir kez veya belirli bir kilometre sınırına ulaşıldığında değiştirildiği geleneksel benzinli ve standart hibrit araçlarla kıyaslandığında, servis ihtiyacını inanılmaz derecede seyrelten radikal bir yenilik olarak öne çıkıyor.