Samsung’un sırları bavulla taşındı! Eski Samsung çalışanları casusluktan tutuklandı

Samsung’un sırları bavulla taşındı! Eski Samsung çalışanları casusluktan tutuklandı
Yayınlanma:
Koreli dev Samsung'un eski çalışanlarından oluşan bir grup, Çin lehine endüstriyel casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Söz konusu çalışanlar, rakip firmaya 10 nanometre bellek teknolojisine ait üretim sırlarını sağlamıştı.

Korea JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, Seul Merkez Bölge Savcılığı, Samsung Electronics'ten 10 nanometre DRAM bellek teknolojisinin büyük ölçekli çalınması olayına karışan on kişiyi suçladı.

samsung-memory.webp

Aralarında eski Samsung çalışanlarının da bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Şirkete verilen zararın 5 trilyon won (yaklaşık 3,5 milyar dolar), Güney Kore ekonomisine verilen zararın ise on trilyonlarca won olduğu tahmin ediliyor.

Soruşturma, 2016 yılında kurulan Çinli şirket ChangXin Memory Technologies'in (CXMT), araştırma ve geliştirme biriminin başına eski bir Samsung departman yöneticisini getirdiğini ortaya çıkardı. Bu kişi, diğer eski Samsung çalışanlarıyla birlikte teknoloji hırsızlığını organize etmek için komplo kurmuştu.

Casuslardan biri, Samsung'un beş yıldır geliştirmekte olduğu DRAM bellek üretim sürecindeki yüzlerce adımı elle kopyaladı ve bu bilgiden 1,6 trilyon won kazandı.

data-leak.webp

Sanıklar, gözetimden ve tutuklanmadan kaçınmak için paravan bir şirket kurdular, düzenli olarak ofis değiştirdiler ve hatta iletişim için kendi şifreli dillerini icat ettiler.

Elde edilen veriler Çin ekipmanlarına uyarlanarak CXMT'nin 2023 gibi erken bir tarihte gelişmiş bellek üretimine başlamasına ve böylece teknoloji açığını kapatmasına olanak sağlandı.

Savcılar, yarı iletken endüstrisinin Güney Kore'nin toplam ihracatının %20'sinden fazlasını oluşturması nedeniyle, bu davanın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yetkililer, yurt dışına yasa dışı teknoloji transferi girişimlerine karşı sert önlemler almaya devam edeceklerini ve hem yerel yetkilileri hem de Çin'de faaliyet gösteren planlara karışanları cezalandıracaklarını açıkladılar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Ekonomi
Bilirkişi ücreti belli oldu! İşte 2026 tanıklık, arabuluculuk tarifesi
Bilirkişi ücreti belli oldu! İşte 2026 tanıklık, arabuluculuk tarifesi
Doları olanı sevindirecek yükseliş!
Doları olanı sevindirecek yükseliş!