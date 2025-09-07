Samsun'da kadınlar eylem yaptı İsrail'e ambargo istedi

Samsun'da kadınlar eylem yaptı İsrail'e ambargo istedi
Yayınlanma:
Samsun Kadın Dayanışması, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına tepki göstererek, Gazzeli kadınlarla dayanışma çağrısında bulundu. Grup, Türkiye'nin İsrail'e karşı somut yaptırımlar uygulamasını talep etti.

Samsun’da bir araya gelen Samsun Kadın Dayanışması üyeleri, Filistin’de yaşanan sivil ölümlerine dikkat çekmek amacıyla bir protesto eylemi düzenledi.

Grup adına konuşan Eda Efil, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda on binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin de yaralandığını ve büyük bir nüfusun evsiz kaldığını dile getirdi.

“SALDIRILARIN KURBANLARININ YÜZDE 70’İ KADIN VE ÇOCUK”

Açıklamasında işgal saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğunu vurgulayan Efil, Filistinli kadınların hem cinsel taciz ve tecavüzle hem de sağlık hizmetlerine ulaşamamak gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

“HAMASET DEĞİL, SOMUT ADIMLAR GEREKİYOR”

Siyasi iktidarın konuya yaklaşımını da eleştiren Efil, “AKP-MHP iktidarının İsrail saldırılarına karşı tutumu, hamasetin ötesine geçememektedir” dedi.

Efil, İsrail'e karşı net adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

“İsrail’e tam kapsamlı bir ambargo uygulanmalı; askeri, siyasi, ticari ve kültürel tüm ilişkiler derhal sona erdirilmelidir. Ayrıca Türkiye limanları, İsrail’e giden veya oradan gelen gemilere kapatılmalıdır.”

“FİLİSTİNLİ KADINLARLA DAYANIŞMA ZAMANI”

Kadınlar, Filistin halkıyla, özellikle Gazzeli kadınlarla dayanışma içinde olunması gerektiğini belirtti. Samsun Kadın Dayanışması, tüm kadınlara bu çağrıyı yineleyerek, mücadeleye destek olmaya davet etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

