Porsche'nin ürettiği bu tuhaf lüks cihaz da neyin nesi?

Eğer insanlığın en büyük kibir veya edepsizliğinin bir örneğini arıyorsanız , işte buldunuz. C-Seed şirketi ile Porsche Design iş birliğiyle üretilen , yerden yükselen ve iyi bir daire fiyatına denk gelen bir televizyon : 400 bin dolar (340.000 euro).

Yerden yükselen ve bilim kurgu heykelini andıran bir şekilde açılan bu televizyon, en son teknolojiyi ve ultra lüks tasarımı bir araya getiriyor ancak fiyatı inanılmaz derecede yüksek.

Kullanılmadığı zamanlarda sistem, modern bir mobilya parçasını andıran yatay bir "kutu" içinde gizli kalır . Bir düğmeye basıldığında yapı dikey konuma döner ve tek tek paneller yavaşça açılmaya başlar.

Sonuç olarak , iç mekan versiyonlarında beş , dış mekan versiyonlarında ise yedi panelden oluşan , parlaklığı 1000 nit'e ulaşan ve yaratıcılarına göre sinematik kalitede renkler sunan devasa bir mikroLED ekran ortaya çıktı .

N1 ve M1 olarak bilinen bu seri, sadece büyük bir televizyon isteyenler için değil, aynı zamanda yüksek estetiğe sahip, dikkat çekici bir ürün arayanlar için de tasarlandı. Ses kalitesi de şansa bırakılmamış; her sistemde dahili tam kapsamlı ses sistemi bulunuyor , bu da ses çubuğuna veya harici hoparlörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Dış mekan versiyonu , daha yüksek bir destek sütunu, altı hoparlörlü bir sistem ve kullanılmadığı zamanlarda yer altı bir alana tamamen gizlenebilme seçeneğiyle çıtayı daha da yükseltiyor . Hatta süper yatların güverteleri için özel olarak tasarlanmış bir konfigürasyon bile mevcut olup , hedef kitlenin hiçbir finansal engel tanımamasını sağlıyor.

Boyutlar açısından, iç mekan versiyonları 103, 137 ve 165 inçten başlarken , gerçekten cesur olanlar veya sadece gösteriş düşkünleri için 221 inçlik bir seçenek bile mevcut . Dış mekan konfigürasyonları ise 144 ve 201 inç olarak sunularak bahçeleri, havuzları ve terasları özel açık hava sinemalarına dönüştürüyor.