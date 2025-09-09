Piyasalar günü karışık seyirle kapattı

Güne 11,85 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.461,21 puandan başla BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 10.398,80 puanı, en yüksek 10.594,08 puanı gördü. Günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre BIST 30 endeksi 95,09 puan ve yüzde 0,83 değer kazanarak 11.491,66 puandan kapatırken, mali endeks ise yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C), Akbank ile Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ONS FİYATI 3 BİN 639,9 DOLAR OLDU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 639,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 milyon 895 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,56, bileşik getirisi yüzde 41,09 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1632, satışta 41,3282 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1528, satışta 41,3177 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1721, sterlin/dolar paritesi 1,3528 ve dolar/yen paritesi 147,268 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 66,9 dolardan işlem görüyor.