Piyasalar alev aldı hepsi birden yükseldi! Bir yılda yüzde 70 kazandırdı

Altının ons fiyatı, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentisi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle 4.525 dolara yükselerek rekor kırdı. Yılbaşından bu yana altın yüzde 70’in üzerinde değerlendi. Merkez bankalarının alımları ve altın destekli fonlara olan ilginin sürmesi, yükselişi destekleyen temel faktörler arasında yer aldı.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,3 oranında büyüse de, işgücü piyasasındaki yavaşlama ve düşen tüketici güveni nedeniyle 2026 yılında iki faiz indirimi beklentisi güç kazandı. Bu da altına olan güvenli liman talebini artırdı.

Anlık rakamlar:

Ons altın: 4.495 dolar

Gram altın: 6.193 lira

GÜMÜŞTE DE HIZLI YÜKSELİŞ

Gümüş, art arda dördüncü seansta da yükselerek ons başına 72,7 doları gördü. Bu artış, Fed'in gevşeme politikalarına dönme sinyalleri ve artan güvenli liman arayışıyla desteklendi. Gümüşün yılbaşından bu yana değer artışı yaklaşık yüzde 149’a ulaştı.

Gümüşteki yükselişte yapısal arz açığı, sanayi talebinin gücü ve ABD tarafından ‘kritik mineral’ olarak tanımlanması da etkili oldu.

Anlık rakamlar:

Ons gümüş: 72,3 dolar

Gram gümüş: 99,82 lira

PLATİN DE REKOR KIRDI

Platin fiyatları da 2.300 dolar seviyesini aşarak rekor seviyeye ulaştı. Bu yükseliş, arz daralması ve yatırımcı ilgisinin artmasıyla desteklendi. 2017’den bu yana en uzun yükseliş serisini yaşayan platin, bu yıl yüzde 150’nin üzerinde değer kazandı.

Güney Afrika’daki üretim sorunları, Çin'e güçlü sevkiyatlar ve ABD’de süren 232. Madde soruşturması gibi faktörler platine olan ilgiyi artırdı. Çin'deki vadeli işlemler piyasasındaki güçlü fiyatlar da yükselişi tetikledi.