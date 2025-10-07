O iş insanlarının 'sahte çek' davasında karar çıktı

Marka Yatırım Holding’in eski ortakları Mine Tozlu ve Zeynep Aşkın Korkmaz hakkında açılan “karşılıksız çek” davası Tozlu ve Korkmaz lehine sonuçlandı. Çeklerdeki imzaların ikiliye ait olmadığı tespit edildi. istinaf ve Yargıtay da bu değerlendirmeyi onaylayarak dosyayı kesinleştirdi.

Marka Yatırım Holding AŞ’nin iki eski ortağı ‘karşılıksız çek’ davası ile gündeme gelmişti.

Buna göre Mine Tozlu ile Zeynep Aşkın Korkmaz, Ocak 2019’da ödeme tarihli 3 ayrı çeki imzalayarak turizmci Onur Ateş’e (43) verdiği belirtilmiş ancak ödeme günü geldiğinde çeklerin karşılıksız çıktığı öne sürülmüştü. Ateş, Küçükçekmece 1. İcra Ceza Mahkemesi’nde açtığı davada Tozlu ve Korkmaz’ın ‘karşılıksız çek’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. İkili adına yapılan savunmalarda ise, çeklerdeki imzalara ilişkin itirazlarda bulunuldu.

KARŞILIKSIZ ÇEKTEN CEZA ÇIKMIŞTI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme Tozlu ile Korkmaz’a ‘karşılıksız çek’ düzenleme suçundan adli para cezası vermişti. 3 ayrı çek için toplamda 1.2 milyon liralık adli para cezası verilmişti. İkilinin avukatları karara itiraz etti.

ÇEKLERDEKİ İMZALAR O İSİMLERE AİT DEĞİLMİŞ

İtiraz sürecinde, Grafoloji uzmanı bilirkişi, ardından Adli Tıp Kurumu ve son olarak belge inceleme uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti, “Çeklerdeki imzalar, Mine Tozlu ve Zeynep Aşkın Korkmaz’ın eli ürünü değildir” dedi. Mahkeme, raporu tutarlı buldu ve imzaların şüphelilere ait olmadığını belirtti. Dosya, icra takibinin durdurulmasına karar verilerek Tozlu ve Korkmaz lehine sonuçlandı.

İSTİNAF VE YARGITAY DA AYNI YÖNDE KARAR VERDİ

Davacı vekili kararı istinaf etti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, 10 Nisan 2025 tarihli kararında “imza itirazının kabulü” kararını esastan onadı. Davacı tarafın temyiz başvurusu da Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Böylece karar 25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla kesinleşti.

