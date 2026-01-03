Mustafa Varank öve öve bitirememişti: Dev fabrika konkordato ilan etti

Bursa sanayisinde ekonomik daralmanın etkileri sürüyor. Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Arkat Alüminyum Sanayi Ticaret A.Ş., yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

HACİZ KARARLARI UYGULANMAYACAK

Mahkeme kararına göre geçici mühlet süresince, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındakiler de dahil olmak üzere hiçbir icra takibi yapılamayacak. Daha önce başlatılmış takipler durdurulacak, ihtiyati tedbir ve haciz kararları uygulanmayacak. Rehinli alacaklar için takibe devam edilebilecek ancak rehinli malların satışı yapılamayacak.

3 KİŞİLİK GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ

Şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi ve konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirildi. Hukukçu Gülşah Kavak, bağımsız denetçi Ebru Tepeuğur ve makine mühendisi Furkan Gökçayır bu süreçte şirketin tüm işlemlerini onaylayacak. Bankaya ibraz edilen karşılıksız çeklerde ise artık “konkordato tedbiri” şerhi kullanılacak.

VARANK ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

2021 yılının Kasım ayında dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nın Türkiye'de alüminyum sektöründe en önemli firmalardan biri olduğunu belirterek, "ASAŞ, alüminyum sektöründe raylı sistemlerdeki yapılardan alüminyum folyoya kadar her türlü ürünü üretebilen, Türkiye'nin en büyük ilk 100 şirketi arasında yer alan, geçen yıl 550 milyon dolar ciro yapmış, dünyada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapabilen bir firmamız." diye konuşmuştu.

Varank dev fabrikayı gezmişti

Varank, ASAŞ'ın ileriki dönemde istihdama çok ciddi katkı sağlayacak yeni yatırımların peşinde olduğunu, Bakanlık olarak, hem kendilerinden gelecek dönemdeki yatırım planlamalarını dinlediklerini hem de hangi desteklerin verilebileceği konularını istişare ettiklerini anlatarak, "Türkiye'yi, katma değerli üretimle büyüyen bir ülke haline getirmek istiyoruz. Türkiye'yi, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline getirmek istiyoruz. ASAŞ da yaptığı ürünlerle, alüminyum sektöründe geliştirdiği ürünlerle, raylı sistemden otomotive, savunma sanayinden ambalaj sektörüne kadar ürettiği farklı ürünlerle büyük bir katma değer oluşturuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de Sakarya'ya kazandıracağı yeni yatırımlarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

30 MART 2026'DA

Mahkeme, İcra İflas Kanunu’nun 289. maddesi uyarınca konkordato talebinin değerlendirilmesi ve kesin mühlet kararı verilmesi için duruşmayı 30 Mart 2026 saat 13.30’a belirledi. Alacaklılar, yedi gün içinde itiraz dilekçesi sunarak konkordato talebinin reddini isteyebilecek.

120 MİLYONLUK SERMAYE

2015 yılında kurulan ve 2023’te sermayesini 120 milyon TL’ye yükselten Arkat Alüminyum, Bursa sanayisinin önemli aktörlerinden biri olarak biliniyor. Ancak son dönemde kentte art arda gelen konkordato başvuruları, üretim sektöründeki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.