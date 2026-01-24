Motorin ve benzin ne kadar oldu? 24 Ocak akaryakıt fiyatlar

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatları bir kez daha güncelleniyor.

Daha çarşamba günü pompaya yansıyan zammın ardından motorine yeniden zam geldi.

Motorine dün gece yarısı gelen 1,43 liralık zam tabelalara yansıdı.

24 Ocak 2026 sabahı itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar bir kez daha değişti.

TABELA YİNE DEĞİŞTİ

ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR

Yapılan 1,43 TL'lik artışla birlikte büyükşehirlerdeki yeni fiyatlar şu şekilde oluştu:

Motorine zam geldi

Şehir Motorin Litre Fiyatı (TL) 50 Litre Depo Maliyeti (TL) İstanbul 57,30 TL 2.865 TL Ankara 58,38 TL 2.919 TL İzmir 58,63 TL 2.931 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.01 TL

Motorin litre fiyatı: 57.30 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 57.29 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.91 TL

Motorin litre fiyatı: 58.38 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.20 TL

Motorin litre fiyatı: 58.63 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

BİR DEPONUN MALİYETİ NE KADAR?

Yapılan hesaplamalara göre, 50 litrelik ortalama bir otomobil deposunun dolum maliyeti sadece İstanbul’da 2 bin 865 liraya ulaşacak.

ZAMLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken karmaşık bir vergi ve maliyet mekanizması işletiliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasındaki (CIF Akdeniz) ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru üzerinden belirleniyor.

Vergi ve Paylar: Bu fiyata ÖTV, EPDK payı ve nihai olarak KDV ekleniyor.

Dünyada petrol fiyatları düşse bile, içeride dolar kuru (43,30 TL seviyeleri) ve vergi kalemleri yukarı yönlü olduğu sürece pompada indirim değil zam görülüyor.