Metalde çöküş uyarısı! Sert düşüş kapıda olabilir

Değerli metallerde yaşanan dalgalanma alım-satım yapacakların yakın takibinde olmayı sürdürüyor. Küresel finans devleri ise bakır piyasasında dikkatli olunması uyarılarını sürdürüyor.

FİYATLAR EKONOMİK TEMELLERDEN KOPTU

BNP Paribas SA, yayımladığı analizde bakır piyasasının sanayi üretimindeki toparlanma veya arz-talep dengesiyle açıklanamayacak bir noktada olduğunu belirtti.

Finansal Baskı: Fiyatlardaki son yükselişin ana kaynağı, sanayicinin ihtiyacı değil, finansal yatırımcıların ve fonların pozisyonlanmasıdır.

Suni Yükseliş: Emtia piyasalarına son dönemde giren yoğun fon akışları, fiyatları reel ekonomik göstergelerin çok ötesine taşımış durumda.

BNP Paribas stratejisti David Wilson, piyasadaki riskli seviyeleri rakamlarla ortaya koydu:

Spekülasyon Sınırı: Ton başına 11.000 ila 11.500 doların üzerindeki seviyeler tamamen spekülatif alımlarla şekilleniyor.

Düzeltme Riski: Mevcut fiyatların "aşırı değerli" kategorisinde yer alması, her an sert ve ani bir fiyat düşüşü yaşanabileceği anlamına geliyor.

YATIRIMCI İÇİN "TEMKİN" ÇAĞRISI

Spekülatif pozisyonların yoğunlaştığı dönemlerde fiyat hareketlerinin çok daha hırçın olabileceği uyarısı yapıldı.

Fonların kâr satışına başlaması durumunda bakırda yaşanacak düzeltmenin boyutları, piyasadaki genel risk algısını bozabilir.

ORTAK GÖRÜŞ

Goldman Sachs gibi diğer dev bankaların da benzer uyarıları, bakır piyasasında bir "düzeltme" senaryosunun ağırlık kazandığını gösteriyor.

Diğer yandan sanayinin "doktoru" olarak bilinen bakırın fiyatının spekülatif bir şekilde şişirilmesi, inşaattan elektroniğe, otomobilden ev aletlerine kadar her alanda maliyet artışı anlamına geliyor.