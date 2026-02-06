Metalde çöküş uyarısı! Sert düşüş kapıda olabilir

Metalde çöküş uyarısı! Sert düşüş kapıda olabilir
Yayınlanma:
Küresel finans devleri bakır piyasasına yönelik "spekülasyon" alarmlarını artırdı. Goldman Sachs’ın ardından BNP Paribas da bakır fiyatlarının ekonomik temellerden koptuğunu ve sanayi üretimindeki durumdan ziyade finansal oyuncuların kumarına dönüştüğünü açıkladı.

Değerli metallerde yaşanan dalgalanma alım-satım yapacakların yakın takibinde olmayı sürdürüyor. Küresel finans devleri ise bakır piyasasında dikkatli olunması uyarılarını sürdürüyor.

FİYATLAR EKONOMİK TEMELLERDEN KOPTU

2026/01/06/bakir-1.jpg

BNP Paribas SA, yayımladığı analizde bakır piyasasının sanayi üretimindeki toparlanma veya arz-talep dengesiyle açıklanamayacak bir noktada olduğunu belirtti.

Finansal Baskı: Fiyatlardaki son yükselişin ana kaynağı, sanayicinin ihtiyacı değil, finansal yatırımcıların ve fonların pozisyonlanmasıdır.

Suni Yükseliş: Emtia piyasalarına son dönemde giren yoğun fon akışları, fiyatları reel ekonomik göstergelerin çok ötesine taşımış durumda.

"AŞIRI DEĞERLİ" SINIRI: 11.000 DOLAR

BNP Paribas stratejisti David Wilson, piyasadaki riskli seviyeleri rakamlarla ortaya koydu:

Spekülasyon Sınırı: Ton başına 11.000 ila 11.500 doların üzerindeki seviyeler tamamen spekülatif alımlarla şekilleniyor.

Düzeltme Riski: Mevcut fiyatların "aşırı değerli" kategorisinde yer alması, her an sert ve ani bir fiyat düşüşü yaşanabileceği anlamına geliyor.

YATIRIMCI İÇİN "TEMKİN" ÇAĞRISI

2026/01/06/bakir-3.jpg

Spekülatif pozisyonların yoğunlaştığı dönemlerde fiyat hareketlerinin çok daha hırçın olabileceği uyarısı yapıldı.

Fonların kâr satışına başlaması durumunda bakırda yaşanacak düzeltmenin boyutları, piyasadaki genel risk algısını bozabilir.

ORTAK GÖRÜŞ

Goldman Sachs gibi diğer dev bankaların da benzer uyarıları, bakır piyasasında bir "düzeltme" senaryosunun ağırlık kazandığını gösteriyor.

Diğer yandan sanayinin "doktoru" olarak bilinen bakırın fiyatının spekülatif bir şekilde şişirilmesi, inşaattan elektroniğe, otomobilden ev aletlerine kadar her alanda maliyet artışı anlamına geliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Ekonomi
Merkez duyurdu: Enflasyon raporu açıklanacak
Merkez duyurdu: Enflasyon raporu açıklanacak
Yapay zeka küçük çiftliklerin kurtuluşu mu olacak? Bitki sağlığından haşere kontrolüne tam dönüşüm
Yapay zeka küçük çiftliklerin kurtuluşu mu olacak? Bitki sağlığından haşere kontrolüne tam dönüşüm
Fitch, 9 büyükşehir belediyesinin notunu yükseltti
Fitch, 9 büyükşehir belediyesinin notunu yükseltti