Mehmet Şimşek denedi ama olmadı: 2 yılda 8 kat arttı

Yayınlanma:
Nas ekonomi modelinin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için yeniden ekonominin dümenine getirilen Mehmet Şimşek denedi ama olmadı. Ekonomi yönetimi 2023'ten bu yana yükselen enflasyonla mücadelesinde tahminleri yakalayamayınca konkordato talebi yaklaşık 2 yılda 8 kat arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidarın Nas ile derinleştirdiği ekonomik krize çare olamadı. Yüksek enflasyonla mücadele süreci uzadıkça iflas ve konkordato talepleri de arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre Şimşek’in göreve geldiği Haziran 2023’ten itibaren yılın sonuna kadar kapanan şirket sayısı 18 bin 258, kooperatif sayısı 780, gerçek kişi ticari işletme sayısı da 22 bin 212 oldu. Böylece 2023’ün ikinci yarısında kapanan işletme sayısı 41 bin 250’yi buldu.

MEHMET ŞİMŞEK DENEDİ AMA OLMADI

2024’te ise kapanan şirket sayısı 31 bin 416, kooperatif sayısı 1.199, gerçek kişi ticari işletme sayısı da 17 bin 727 oldu. Kapanan işletme sayısı 2024’te 50 bin 342’ye çıktı. Bu yılın ilk yedi ayı itibarıyla da kapanan şirket sayısı 16 bin 582, kooperatif sayısı 529, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 9 bin 363 oldu.

mehmet-simsek-denedi-ama-olmadi-2-yilda-8-kat-artti-3.jpg

Yılın ilk 7 ayında kapanan işletme sayısı 26 bin 474’ü buldu. Böylece Haziran 2023’ten bu yana geçen 26 ayda kapanan işletme sayısı 118 bin 66’ya kadar çıktı. 2023 Haziran ayı ile birlikte yılın sonuna kadar kepenk indiren esnaf sayısı 63 bin 282 oldu. 2024’te bu rakam 94 bin 609’u, 2025’in ilk 7 ayında 50 bin 965’i buldu. 2023 Haziran’ın ardından kepenk indiren esnafım toplam sayısı ise 208 bin 856’ya kadar çıktı.

mehmet-simsek-denedi-ama-olmadi-2-yilda-8-kat-artti-4.jpg

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, “Talep daralıyor, faizler çok yüksek. Sanayici de esnaf da ciddi bir çıkmaza sıkıştı. Biraz daha gevşek bir mali politika güdülmeli. Darboğaz göz önünde bulundurulmalı. Veriler iç açıcı değil. Önlem alınmalı” dedi.

mehmet-simsek-denedi-ama-olmadi-2-yilda-8-kat-artti-2.jpg

Önlem alınmazsa borçlu şirketlerin ayakta kalmasının daha da zorlaşacağını belirten Alican Duran, şöyle devam etti:

“İşletmelere can suyu gerekli. Çok zor bir zaman, kimsenin işi kolay değil, kimsenin elinde sihirli değnek yok. Ama biraz daha detaylı, geleceğe yönelik stratejik hamleler bulmalıyız. Tüm sanayici ve esnaf faize çalışıyor. Bu sürece yatırımda yakalan şirketler de var. Onların da işi çok zor. Kârlılık da bir yandan düşünce borçları ödemek imkansız hale geliyor.”

KONKORDATO SAYISI 2 YILDA 8 KAT ARTTI

Konkordatotakip.com sitesinin verilerine göre, 2023’te konkordatoda kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 353, geçici mühlet kararı 419, iflas kararı 65’ti. Geçici mühlet kararları 2024’te 1.723’e, kesin mühlet kararı 827’ye, iflas kararları da 132’ye çıktı.

mehmet-simsek-denedi-ama-olmadi-2-yilda-8-kat-artti-5.jpg

2025’in ilk 7 ayında geçici mühlet kararları 1.617, kesin mühlet kararı 961, iflas kararı 126 oldu. Geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 2023’ten itibaren yüzde 821’lik artışla 3.859’a, kesin mühlet kararları yüzde 506’lık artışla 2.141’e, iflas kararları ise yüzde 396’lık artışla 323’e çıktı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

