Mahfi Eğilmez TÜİK'in şifresini çözdü: İşte azalan işsizliğin ardındaki gerçek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün, 2025 yıl sonu işsizlik oranını açıkladı: İşsizliğin 0,8 oranında gerileyerek yüzde 7,7'ye düştüğünü açıklayan TÜİK'e tepki yağmdı.

TÜİK işsizlik verisini açıkladı: Akla ziyan tablo! Çalışan sayısı da düştü işsizlik de!

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi sitesinde kaleme aldığı "İşsizlik Gerçekten Düşüyor mu?" başlıklı yazısında, TÜİK verilerindeki çelişkileri tek tek deşifre etti. Bir ay içinde %8,6'dan %7,7'ye sert bir düşüş gösteren manşet verinin arkasında yatan gerçekleri rakamlarla açıkladı.

İSTİHDAM ARTMIYOR, ÇALIŞAN SAYISI DÜŞÜYOR

Mahfi Eğilmez’in analizine göre, işsizlik oranındaki düşüşe rağmen istihdam piyasasında bir iyileşme söz konusu değil:

İşgücü Küçülüyor

Nüfus artarken işgücü (çalışan ve işsiz toplamı) %1,2 oranında azalmış durumda.

Çalışan Sayısı Geriliyor: İstihdam artmak bir yana, binde 2 oranında gerilemiş durumda; yani her geçen gün daha az insan çalışıyor.

İşgücüne Katılım Düşüyor

İşgücüne katılım oranındaki %1,8'lik düşüş, piyasadaki daralmayı kanıtlıyor.

'MUCİZE'NİN SIRRI: İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇENLER

İstihdam azalırken işsizlik oranının nasıl düştüğü sorusuna Eğilmez şu can yakıcı yanıtı veriyor: "İnsanlar iş aramaktan vazgeçiyor."

Umudunu kaybedenler, sunulan düşük ücretleri kabul etmeyenler veya işten çıkarılanlar sistemin dışına çıkıyor.

Bu kişiler iş aramadıkları için teknik olarak "işsiz" sayılmıyor ve işgücünün parçası kabul edilmiyorlar.

İşgücüne dahil olmayanların sayısı %3 artarken, bu durum işsizlik oranını hesaplayan formülün paydasını küçültüyor ve oranı matematiksel olarak düşük gösteriyor.

GERÇEK İŞSİZLİK: %28,6

Eğilmez, sokağın gerçeğini yansıtan asıl verinin "Geniş Tanımlı İşsizlik" olduğunun altını çizdi:

Değişmeyen Tablo

Geniş tanımlı işsizlik oranı hâlâ %28,6 gibi çok yüksek bir seviyede seyrediyor.

Yerinde Sayma

Bu oran geçen yıla göre hiç değişmemiş durumda, yani kronikleşmiş bir işsizlik sorunu devam ediyor.