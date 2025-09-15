Kuyumcular dertli: Altın bilezikler, kolyeler elde kaldı

24 ayar gram altının satış fiyatı 5 bin 80 lirayı gördü. Kuyumcular ellerindeki bilezikleri, kolye ve küpe setlerini satamamalarından yakınıyor. Edirneli bir kuyumcu, “Herkes kendi bütçesine uygun takısını yapmaya çalışıyor. Daha nakde çevirebileceği ürünlerle düğün sezonunu geçirmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Son dönemde hızla artan altın satış fiyatı, 24 ayar gram altının satış fiyatı 5 bin 80 lira, 22 ayar gram altının satış fiyatı ise 4 bin 880 lira oldu.

Altının bu hızla yükselen fiyatı elbette altının en çok kullanıldığı düğünleri de büyük oranda etkiledi. Artık düğün sahipleri bilezik, kolye ve küpe gibi altın takıları almayı tercih etmiyor. Altını yatırım amacıyla alan düğün sahipleri, bozdurduklarında fiyat zararına uğramayacakları ziynet altına yöneliyor.

ANKA Edirne'de kuyumculara mikrofon uzatarak altın fiyatlarından nasıl etkilendiklerini anlattı. Edirneli kuyumcu Zeki Kalkan, altın satış fiyatlarındaki artışın kuyumcularda satışları düşürdüğünü ifade etti. Kalkan, düğün sezonunda herkesin bütçesine göre altın satın aldığını, vatandaşların daha kolay nakde çevrilebilecek ürünleri tercih ettiğini söyledi.

“SON BİR İKİ HAFTADA REKOR SEVİYELERE KADAR GELDİ”

Kalkan, şunları söyledi:

"Edirne’de altın piyasası son zamanlarda satıştan ziyade ev, araba alan veya daha önceden yapmış olduğu altın yatırımlarını nakde çeviren müşterilerimizle daha hareketli. Altın fiyatlarının yukarıda seyretmesiyle beraber işler biraz daha zayıf. Şu an 24 ayar gram altın 5 bin 80 liradan, 22 ayar gram altınlarımızı da 4 bin 880 liradan satıyoruz. Fiyatların sene sonuna doğru yukarı yönlü olacağını düşünüyoruz. Piyasadaki hareketlenmeler, savaşlar, Amerika’nın FED üzerinde yaptığı baskıyla beraber ons olarak altın çok fazla yükseldi. Son bir iki haftada rekor seviyelere kadar geldi.”

Kalkan, düğün sezonunda tercih edilen altınlara da değinerek, “Düğünlerde herkes kendi bütçesine uygun takısını yapmaya çalışıyor. Fiyatların yüksek oluşundan dolayı örnek veriyorum; 5 tane bilezik almıyorsa 2 tane alıyor. Veya daha kolay nakde çevirebileceği ürünlerle düğün sezonunu geçirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

