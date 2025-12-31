Köprü ve otoyollara zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli kapsamında özel şirketlerce işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla yeniden belirlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde tek yön geçiş ücreti, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 oranında artırılarak 47 TL’den 59 TL’ye yükseltildi.

Her iki köprüde geçişler iki yönlü olarak ücretlendiriliyor.

YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için gelen zam oranı yüzde 18,75. 80 TL olan ücret 90 TL'ye yükseliyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçiş ücretlerine, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,16’nın altında bir artış yapıldı. Her iki köprüde de geçiş bedeli 995 TL olarak güncellendi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1 Ocak itibarıyla Anadolu Otoyolu’nda İstanbul–Ankara güzergahında otomobiller için geçiş ücreti 338 TL olacak.