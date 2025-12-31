Köprü ve otoyollara zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Köprü ve otoyollara zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Yayınlanma:
1 Ocak'tan itibaren köprü ve otoyollarda geçerli olacak zam oranı açıklandı. 15 Temmuz ve FSM köprüsü otomobiller için tek yön ücreti 59 lira, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 995 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ise 95 lira olarak güncellendi. Anadolu Otoyolu İstanbul- Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olarak belirlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli kapsamında özel şirketlerce işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla yeniden belirlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde tek yön geçiş ücreti, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 oranında artırılarak 47 TL’den 59 TL’ye yükseltildi.

Her iki köprüde geçişler iki yönlü olarak ücretlendiriliyor.

kopru-ve-otoyollara-zam-iste-yeni-tarifeler-1759714-202512310013-20251231001314-1.webp

YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için gelen zam oranı yüzde 18,75. 80 TL olan ücret 90 TL'ye yükseliyor.

kopru-ve-otoyollara-zam-iste-yeni-tarifeler-1759714-202512310013-20251231001314-2.webp

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçiş ücretlerine, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,16’nın altında bir artış yapıldı. Her iki köprüde de geçiş bedeli 995 TL olarak güncellendi.

kopru-ve-otoyollara-zam-iste-yeni-tarifeler-1759714-202512310013-20251231001314-3.webp

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

kopru-ve-otoyollara-zam-iste-yeni-tarifeler-1759714-202512310013-20251231001314-4.webp

İSTANBUL-ANKARA

1 Ocak itibarıyla Anadolu Otoyolu’nda İstanbul–Ankara güzergahında otomobiller için geçiş ücreti 338 TL olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Ekonomi
Herkes neden bu Audi videosundan bahsediyor?
Herkes neden bu Audi videosundan bahsediyor?
Çiftçiye zirai don desteği bugün yatırılacak
Çiftçiye zirai don desteği bugün yatırılacak